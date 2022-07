Avatar : Frontiers of Pandora – la date de sortie est-elle fixée maintenant ?

Sorti il ​​y a quelques semaines Éditeurs Ubisoft le sien rapport annuel pour 2022/2023dans lequel plusieurs titres ont été mentionnés qui sortir avant avril 2023 devrait – y compris Avatar : les frontières de Pandore. Il est clair depuis un certain temps que le jeu tant attendu est bel et bien apparaître en 2022 devrait, mais jusqu’à présent sans date fixe.

Avatar : Frontiers of Pandora a-t-il désormais une date de sortie exacte ?

Ce Jeu d’aventure et d’action des studios de développement Massive Entertainment a été annoncé il y a plus de cinq ans, mais plus récemment avec le deuxième film d’avatar La voie de l’eau reporté à 2022.

Maintenant les affirmations bien connues L’initié de l’industrie Tom Hendersondont la sortie pour Avatar: Frontiers of Pandora, selon ses sources, est pour le 18 novembre 2022 a été fixé. Une confirmation (ou un démenti) d’Ubisoft aux rumeurs de sortie est toujours en attente.

Selon toutes les hypothèses précédentes, cependant, la libération conviendrait. « Avatar : la voie de l’eau » est prévu pour En salles le 14 décembre viens. Donc Avatar : Frontiers of Pandora serait presque exactement un mois avant la sortie prévue en salles du film apparaissent.

De quoi parle Avatar : Frontiers of Pandora ?

Le jeu d’action-aventure à la première personne se veut historique détaché des films acte et une toute nouvelle histoire un Na’vi encore inconnu raconter. Comme le titre l’indique déjà, on passe ici au limites ouest de Pandoraune toute nouvelle perspective.

Dans lequel partie auparavant intacte du monde extraterrestre de nouvelles créatures, personnages et aventures inconnues vous attendent. Selon les informations officielles, l’aventure Avatar est censée être un expérience de jeu immersive dans un monde ouvert « vivant et réactif » « dans toute sa beauté et avec tous ses dangers ».

Le but est de Protégez la planète de l’exploitation de l’ennemi RDA. L’aventure à Padora doit surtout technique impressionnante et une histoire passionnante score.

Ubisoft collabore à la sortie Divertissement Lightstorm et Disney ensemble. Avatar : Frontiers of Pandora devrait être exclusif au nouvelle génération de consoles, PC et Stadia apparaître. Reste à savoir si ce sera réellement le cas le 18 novembre.