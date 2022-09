Avatar est à nouveau placé comme l’un des films les plus rentables pour sa réédition

La réédition du premier film »Avatar » a montré pourquoi c’est l’un des films les plus rentables de tous les temps, gagnant un total de 30 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, créant un écart encore plus grand pour les futurs films désireux de réaliser la réalisation cinématographique la plus rentable dans les casiers.

Selon les rapports, » Avatar » a même dépassé le succès au box-office de »Spider-Man : Pas de retour à la maison », qui a également ouvert avec une nouvelle version étendue dans laquelle il a rapporté un total de 5,4 millions de dollars. Étonnamment, « No Way Home » était disponible dans deux fois plus de salles que « Avatar », mais le film de science-fiction de 2009 a de nouveau dominé le box-office.

En effet, 13 ans après la sortie d »’Avatar », ce nouveau succès assurera encore plus le statut de 2,85 milliards de dollars du film en tant que film le plus rentable au monde, assurant un succès potentiel pour sa suite qui sera présentée en première en décembre de cette année.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hellraiser, film 2022 : bande-annonce et date de sortie

Le prochain épisode »Avatar : la voie de l’eau » a reçu un grand nombre de retards en raison de la pandémie, étant considérée comme l’une des productions les plus chères de tous les temps, avec un budget de 250 millions de dollars. Le film verra enfin le jour le 16 décembre 2022.

Le développement est d’autant plus ambitieux que la franchise espère développer trois autres suites après »The Way of Water », en lançant un nouvel opus tous les deux ans jusqu’au 22 décembre 2028, date à laquelle sortira le dernier film de »Avatar ». .

» Avatar : Le chemin de l’eau » se déroule 13 ans après les événements du premier film et se concentre sur Jake Sully, sa femme Neytiri et leur famille. L’histoire suivra les tactiques de survie que cette famille doit appliquer pour rester en sécurité. Jake, le protagoniste du film original, a quitté son corps humain pour devenir l’un des Na’vi et s’associer à l’amour de sa vie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : David Bowie était sur le point de participer à Batman Returns







Une grande partie de la distribution originale reviendra pour cette suite et les futurs films de la franchise. Sam Worthington Oui Zoé Saldana reprennent leurs rôles de Jake et Neytiri, respectivement, tandis que Sigourney Weaver elle revient sous la forme d’un personnage différent, nommé Kiri, la fille adoptive adolescente des protagonistes.