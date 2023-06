Avatar de Netflix: fuite des titres des épisodes du dernier maître de l’air

Avatar : le dernier maître de l’air les fans peuvent avoir un plaisir précoce avec la révélation des titres des épisodes pour l’adaptation en direct très attendue à venir sur Netflix. L’épisode d’ouverture au nom poétique nommé Le dernier maître de l’air devrait donner le ton pour le reste du spectacle. Il introduit le public dans le monde énigmatique d’Aang, l’Avatar.







Selon une fuite signalée, les épisodes deux et trois ont été intitulés Guerriers et Omashu, respectivement. La saga de la série se poursuivra ensuite de l’épisode quatre à sept nommé Dans le noir, Enlevée comme par enchantement, Masqueset Le nord, en ordre. La saison devrait culminer dans une finale épique doublée Légendes.

La fuite venait de Nouvelles d’avatars Compte Twitter. Comme son nom l’indique, il suit principalement les mises à jour sur tout ce qui concerne la franchise d’animation Avatar.

Chaque épisode aura une durée d’exécution estimée à une heure. C’est plus que suffisant pour permettre aux téléspectateurs de s’immerger dans le riche récit de ce monde fantastique.

Sur le plan promotionnel, Netflix ne s’est pas relâché. Le géant du streaming a dévoilé une bande-annonce sur Netflix TUDUM, qui a envoyé des ondulations d’excitation à la fois aux nouveaux et aux adeptes de longue date de la franchise.

Bien que la bande-annonce se soit principalement concentrée sur l’introduction des forces élémentaires qui régissent l’univers – l’eau, la terre, le feu et l’air – c’était suffisant pour enflammer l’imagination. Parallèlement à la bande-annonce, Netflix a également publié un quatuor d’images mettant en évidence les acteurs dans leurs environnements élémentaires respectifs, maniant habilement leurs pouvoirs de maîtrise et de non-flexion.

Un casting aussi diversifié que les éléments

En parlant de distribution, l’adaptation en direct est ornée d’une tapisserie d’acteurs talentueux. Gordon Cormier, connu pour son rôle dans Le stand, prend le manteau d’Aang, le dernier maître de l’air. Kiawentiio, célèbre pour son jeu dans Anne avec un E, dépeint Katara, la seule maître de l’eau de sa tribu qui aide Aang à maîtriser les éléments. Ian Ousley, de 13 raisons pour lesquellesse met dans la peau de Sokka, le fougueux frère de Katara.

De plus, Dallas Liu, qui a fait des vagues dans les MCU Shang-Chi et la légende des dix anneauxassume le rôle de Zuko, le Prince du Feu banni dans une quête incessante pour capturer l’Avatar.

La série a connu son lot de turbulences dans les coulisses. Initialement, les créateurs originaux Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko étaient à bord en tant que producteurs exécutifs et showrunners. Cependant, une divergence dans les visions créatives a conduit à leur départ en juin 2020.

Les rênes ont ensuite été remises à Albert Kim en août 2021. Kim, maintenant scénariste, producteur exécutif et showrunner, a exprimé son engagement non seulement à préserver l’essence des personnages et de l’histoire originaux, mais aussi à élargir et enrichir l’univers, avec fidélité aux influences culturelles.

Les fans devraient avoir leurs calendriers marqués pour Avatar : le dernier maître de l’air. L’année 2024 annoncera l’arrivée de cette saga passionnante, en exclusivité sur Netflix. Les aficionados de la série sont sûrement en fête avec cette sortie à venir, désireux d’avoir leur cœur captivé et engagé dans l’univers d’Aang.