Avatar de James Cameron aura-t-il un univers cinématographique ?

Le film »Avatar » de James Cameron C’était une avancée technologique pour les productions de science-fiction de son temps. Maintenant, 13 ans plus tard, le film obtient sa suite intitulée »Avatar : la voie de l’eau ». Depuis que sa bande-annonce a été annoncée en mai de cette année, Internet bourdonne de ce que les fans attendent de la franchise, beaucoup indiquant si nous verrons un univers cinématographique Avatar.

Bien qu’un certain nombre de suites aient déjà été confirmées et qu’un nouveau jeu vidéo soit déjà en développement, la franchise pourrait avoir un monde sorcier beaucoup plus établi, que ce soit sous la forme d’émissions dérivées ou autrement. Les autres franchises qui ont emprunté cette voie étaient »Harry Potter » et »guerres des étoiles », »Avatar » bénéficierait en effet d’un lore étendu, ce qui en ferait l’un des univers originaux les plus vastes depuis la Terre du Milieu des livres de Tolkien.

Il a été révélé que « Avatar : The Way of Water » est la première des quatre suites prévues, ce qui signifie que lorsque la franchise se terminera enfin, elle aura cinq films au total. Parlant du processus de tournage des suites à venir, le réalisateur James Cameron a déclaré :

« Nous avons mélangé les programmes pour ‘2’ et ‘3’ ensemble, en fonction des types de scènes et des paramètres […] Tout ce qui devait être fait avec un acteur en particulier, nous faisions toutes les scènes de ‘2’ et ‘3’ ensemble, et un peu de ‘4’ ». Le fait que le travail ait déjà commencé sur les autres films montre que le la franchise prévoit de continuer après la suite.

Les détails des films suivants sont encore gardés secrets, mais on sait que « Avatar 3 » sortira le 20 décembre 2024, « Avatar 4 » le 18 décembre 2026 et « Avatar 5″ le 22 décembre 2028 Les autres projets s’appelleront »Avatar: The Seed Bearer », »Avatar: The Tulkun Rider », et »Avatar: The Quest of Eywa ».

Avec autant de suites en préparation et un nouveau jeu vidéo, le film bien-aimé de James Cameron grandira sans aucun doute pour rivaliser avec des classiques comme Le Seigneur des anneaux, d’autant plus que les suites attirent de nouveaux publics. Considérant que la sortie des jeux vidéo précédents et futurs coïncide avec la sortie des films, les fans peuvent voir plus de jeux vidéo à l’avenir après les événements inspirés par les films.

Pour commencer par voir ce que la franchise a prévu pour son avenir, » Avatar: The Way of Water » sortira dans les salles du monde entier le 16 décembre de cette année.