Avatar: Comment les parents des maîtres du feu ont prouvé que leurs enfants avaient des pouvoirs

Tout a changé quand Nation du feu attaqué. Ce sont les mots que Katara avait dans le résumé contextuel de «Avatar: le dernier maître de l’air»A chaque début de ses épisodes. Cette série a été rappelée par de nombreux fans qui ont regardé sa diffusion originale sur Nickelodeon quand ils étaient jeunes et peuvent maintenant être vues en streaming.

Netflix a acquis les droits de diffusion et a publié les épisodes sur Mai 2020 et la CBS mettre le programme dans son Tous les accès depuis juin, remportant de nouvelles critiques positives pour l’émission déjà plébiscitée Nickelodeon qu’il n’avait pas vu une croissance de son audience depuis sa fin dans le 2008.

À la fois, livres prequel qui ont été créés ces dernières années sur le monde avatar Ils ont également acquis de nouveaux adeptes, les fans les plus fidèles étant ceux qui ont découvert dates intéressantes sur cet univers qui n’a pas eu le temps d’être expliqué dans le dessin animé.

Par exemple, comment les parents du Nation du feu que leurs enfants avaient des pouvoirs? Être un élément si destructeur que même Aang eu du mal à contrôler, il est difficile d’imaginer des petits bébés lancer du feu partout. Screenrant a trouvé la réponse dans le livre « La montée de Kyoshi».

COMMENT LES PARENTS DE «AVATAR» ONT-ILS TESTÉ LE CONTRÔLE DU FEU DE LEURS BÉBÉS?

Les techniques de tir sont apprises, mais le contrôle est donné par l’intuition (Photo: Nickelodeon)

Le roman précédent de « Avatar« de FC Yee, « La montée de Kyoshi”A révélé que les parents du Nation du feu ils essaient le Maîtrise du feu de leurs bébés peu de temps après leur naissance. Tandis que « Avatar”Plongé dans la culture de la Nation du feu Principalement à travers sa famille royale, la série n’a pas eu le temps d’explorer le monde quotidien d’une nation en guerre.

Les romans de Kyoshi Remplissez ce vide grâce au premier maître de la maîtrise du feu de Kyoshi, Hei-Ran, et le garde du corps du Avatar, Rangi. En tant que maître de la terre, Kyoshi il avait beaucoup à apprendre sur la gestion des incendies. Lors des premiers combats de Kyoshi pour être lui Avatar, Hei-Ran lui a appris le test le plus élémentaire du pouvoir d’un maître du feu.

Les maîtres du feu utilisent leur intuition plus que la logique (Photo: Nickelodeon)

Dans le premier roman, Kyoshi avait peu d’instinct pour autre chose que la terre, conduisant à une confusion sur son identité en tant que Avatar. Pour prouver que c’était le Avatar, J’avais besoin de gérer un élément en plus de l’élément natif, donc les enseignants testé leurs compétences.

Selon Hei-ran, votre preuve de Maîtrise du feu était le même que celui utilisé chez les nouveau-nés, et il est presque impossible Maître du feu ne pas être révélé de cette manière. L’essai traditionnel consiste à préparer un emballage de matière inflammable: cortex, coton et huiles spéciales.

Aang a eu du mal à contrôler le feu (Photo: Nickelodeon)

Les parents tiennent ensuite ce paquet sous le nez de l’enfant. bébé, et si le bébé peut utiliser sa chaleur intérieure pour enflammer l’amadou, c’est un maître du feu. Bien que Maîtres du feu Ils ont une variété de pouvoirs incroyables, tout commence par un simple acte d’allumer le feu par instinct naturel.

Pour tester Kyoshi, Hei-Ran a rendu l’environnement plus chaud et plus sec pour rendre l’éclairage de l’emballage aussi facile que possible. Kyoshi N’a pas réussi le test, Mais la plupart des bébés maîtres du feu passent un bon moment et à partir de là, tout s’écoule naturellement.

Aang a dû faire un tour avec Zuko pour contrôler le feu (Photo: Nickelodeon)

Puisque les pouvoirs de Maîtrise du feu commencer à un si jeune âge, les parents doivent trouver des moyens de gérer la capacité naissante d’un bébé à créer du feu. Heureusement, Maîtres du feu ils ont aussi un niveau de contrôle instinctif qui les empêche d’être brûlé par leur propre feu.

Personne ne doit apprendre à un maître du feu à ne pas se brûler, mais l’environnement environnant est une autre affaire. Le feu est un élément enraciné dans l’instinct et l’attitude, c’est pourquoi Aang a également eu du mal à apprendre le Maîtrise du feu, mais les bébés ont grandi en Maîtres du feu ils n’en ont pas besoin. Votre instinct et votre éducation sont tout ce qu’il faut pour contrôler le feu.

Les petits maîtres du feu savent intuitivement comment utiliser l’élément (Photo: Nickelodeon)

