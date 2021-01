Avatar: c’est ainsi que les séquences de combat ont été faites

Près de treize ans se sont écoulés depuis « Avatar: le dernier maître de l’air«Est arrivé à sa fin, mais grâce à ses émissions et sa présence constante dans les services de streaming, il a réussi à ce que les nouvelles générations de téléspectateurs continuent d’être captivés par son histoire fortement inspirée de la culture orientale, des techniques d’animation écrasantes et des séquences d’action rapides.

L’une de ses plus grandes forces était le soin avec lequel l’équipe de production a élaboré les styles de combat complexes entre les maîtres des éléments de la série. L’écrivain, réalisateur et animateur Giancarlo Volpe Je partagerais quelques détails sur le processus de création de ces styles uniques d’art martial, une tâche qui n’était pas du tout facile.

Comment animer des arts martiaux authentiques:

1) Embauchez des artistes martiaux, des points bonus s’ils sont plus imaginatifs

2) Payer en fait les artistes martiaux

3) Ouvrez le programme pour filmer des réunions de référence non-stop sur le kung fu

4) Donnez aux artistes plus de temps pour dessiner les 100000 poses requises https://t.co/3bFgML6kD7 – Giancarlo Volpe – BIack Lives Matter !! (@Giancarlo_Volpe)

Volpe Il aurait répondu à une vidéo Insider dans laquelle il avait précédemment détaillé le processus de création des styles de combat, qui ont leur origine dans les vrais arts martiaux. Cette vidéo présenterait les mouvements réels qui ont été utilisés comme référence dans l’émission.

Le chorégraphe de combat Sifu Kisu aurait été utilisé comme acteur de référence, ayant un rôle très important dans le développement de l’action dans la série. Non seulement il mettrait en œuvre différents styles de combat dans la gestion des quatre éléments, mais beaucoup de ses mouvements seraient utilisés par l’équipe d’animation de la série.

Juste à cause de ces techniques d’animation complexes, la série (et sa suite / spin-off ultérieure) serait plus pertinente que jamais. La réplication de ces mouvements de manière agile et réaliste avec de vrais acteurs ajoute un plus grand niveau de difficulté à toute tentative de faire une version en direct.

En cas de doute à cet égard, il n’est pas nécessaire de voir les résultats présentés par le film réalisé par M. Night Shyamalan, ce qui gagnerait la répudiation des fans et du public en dehors du matériel original.

Actuellement Netflix Il travaille sur une série télévisée dont tout semble indiquer qu’il n’y a pas de participation des membres de la distribution d’origine et dont les créateurs se sont complètement dissociés, ce qui n’a pas gardé une bonne impression auprès des fans.