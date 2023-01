Avatar 3, de James Cameron : distribution, durée et intrigue

Même si »Avatar : la voie de l’eau » vient d’être créé il y a quelques semaines, James Cameron Oui Jon Landau Ils ont déjà préparé comment suivre l’histoire de la franchise, avec »avatar 3 » finissant déjà leurs enregistrements qui ont eu lieu en même temps que le tournage de la suite.

Maintenant que »The Way of Water » est un succès au box-office, il est plus que clair que Cameron voudra sortir le troisième opus de »Avatar », dont la sortie est actuellement prévue le 20 décembre. 2024, ayant pour titre provisoire »Avatar : le porteur de graines ».

Terrain d’Avatar 3

Aucun autre détail sur l’intrigue du troisième volet de » Avatar » n’a été révélé. Avec les événements de »La voie de l’eau », la famille de Sully est officiellement acceptée comme faisant partie de la Metkayina. Selon Landau, » Avatar 3 » continuera à relever la barre de la qualité à la fois technologiquement et thématiquement, en introduisant de nouveaux clans de la race Na’vi et de nouveaux biomes de Pandora.

« Eh bien, je pense que nous allons continuer à élever la barre avec la narration d’abord. Je pense que ce que nous allons faire, c’est sortir et rencontrer de nouveaux clans », a déclaré Landau. » Nous sortirons et regarderons différents biomes, et cela présentera ses propres défis technologiques. Ce que nous allons également continuer à faire, ce n’est pas seulement voir comment nous utilisons les outils de la technologie, mais comment nous pouvons améliorer l’expérience des présentations théâtrales. »

Distribution d’Avatar 3

Les acteurs qui ont confirmé leur retour pour le troisième opus sont Sam Worthington, Zoé SaldanaSigourney Weaver, Stephen Lang, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Cliff Curtis, Bailey Bass, CCH Pounder et Matt Gerald, reviennent avec leur rôle respectif de »Avatar : The Way of Water ».

Le troisième volet comprendra également de nouveaux acteurs, confirmant la participation de michelle ouais, connue pour son rôle dans « Everything Everywhere All At Once », jouera le rôle d’un personnage nommé Dr Karina Mogue, une scientifique humaine. On s’attend même à ce que Yeoh joue dans » The Way of Water », bien qu’il n’ait pas fini par apparaître dans le film.

L’actrice mexicaine Eiza González Il a précédemment déclaré dans une interview qu’il auditionnait pour » Avatar 3 », après avoir joué un rôle dans le film » Alita: Battle Angel ». Oona Chaplin apparaîtra également en tant que nouveau membre de la race Na’vi.

Combien de temps va durer Avatar 3 ?

Selon de nouvelles rumeurs, Cameron a livré une coupe de 9 heures à son équipe, insistant sur le fait qu’il veut que ces 9 heures d’enregistrement aient des effets visuels, bien qu’il réduise plus tard la coupe finale pour être le résultat livré sous le nom de » Avatar 3 » . Cependant, cela n’a pas encore été confirmé et reste une rumeur.