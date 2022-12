Avatar 2: The Way of Water a déjà rapporté plus d’un milliard de dollars en salles

Le parcours du succès Avatar : la voie de l’eau dans les cinémas est imparable et franchit une nouvelle étape : la suite de James Cameron du film le plus réussi de tous les temps peut être vue dans le monde entier au cours des 14 premiers jours plus d’un milliard de dollars américains importer.

De cela alloue uniquement aux cinémas américains 337,8 millions de dollars Revenus des billets vendus, l’international revient 762,8 millions de dollars ajoutée. Seuls les cinémas allemands ont le spectacle de science-fiction dernière technologie 3D bon plus de 4 millions de visiteurs vu – et la fin du flux de visiteurs est loin d’être en vue.

Ce que nous sommes 45secondes.fr au film Avatar : la voie de l’eau vous pouvez dire ici dans notre avis sans spoiler lire.

Plus de suites d’Avatar déjà dans les starting-blocks

Excellentes conditions pour la suite trois (!) suites d’Avatar autour de Jake Sully et Ney’Tiri et leur famille. Les prochains films de cinéma Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 sont déjà en production et vont conquérir les écrans de cinéma dans les prochaines années.

Le fait que le cinéaste James Cameron ait beaucoup travaillé sur le projet témoigne de la longueur des délais et de la phase de tournage de la ou des productions, auxquelles le célèbre réalisateur a consacré une décennie entière.

Dans une récente interview, Cameron a révélé qu’il y a quelques jours, un première version coupée de « Avatar 3 » est né, le 9 heures complètes d’autonomie comprend. Ce serait trois fois plus long que « Avatar 2 », qui a déjà une autonomie gigantesque de 3 heures.

Quand Avatar 2 arrive-t-il sur Disney Plus ?

A l’énorme Succès Avatar 2 il faudra certainement pas mal de temps avant que le film ne sorte enfin chez Disney+ peut être montré. Vous pouvez déjà lire la première partie ici Avatar – Départ pour Pandore de 2009 avec des images tout aussi impressionnantes.

Pour cela, les fans doivent continuer à regarder le jeu vidéo associé Avatar : les frontières de Pandore soyez patient, Ubisoft a de nouveau Date de sortie repoussée.

