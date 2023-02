Avatar 2 s’apprête à perdre sa couronne au box-office, mais pas à Ant-Man

Avatar : la voie de l’eau peut avoir réussi à égaler le « nombre de week-ends consécutifs » de Avatar au box-office, mais il semble qu’il ne le surpassera pas. Alors que l’épopée de James Cameron avait pu tenir un peu plus longtemps la première place jusqu’à l’arrivée de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniail semble qu’il perdra plutôt sa couronne cette semaine au profit de M. Night Shyamalan Frappez à la cabine.

Avatar : la voie de l’eau a peut-être connu une course sans précédent au sommet du box-office mondial, mais la dernière offre étrange de Shyamalan devrait rapporter jusqu’à 20 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture cette semaine. Avatar : la voie de l’eau a rapporté près de 16 millions de dollars sur le marché intérieur le week-end dernier, mais avec le film qui connaît maintenant une baisse d’environ 25% semaine après semaine, il est probable que ce montant sera réduit à environ 12 millions de dollars, ce qui devrait permettre Frappez à la cabine pour revendiquer la première place.

Alors que les estimations inférieures pour Frappez à la cabine arriver à environ 15 millions de dollars, et ce serait probablement encore suffisant pour repousser la charge des Na’vi, le dernier film de Shyamalan, Vieille, a été publié alors que la pandémie de Covid était encore en plein essor et a réussi à gagner 16 millions de dollars à ses débuts. Avec Dave Bautista à la tête du casting et la popularité des films hallucinants de Shyamalan, il n’y a aucune raison de croire que le film ne parviendra pas à atteindre ses projections haut de gamme.

Alors que chaque réalisateur se fera un plaisir de considérer son dernier film comme son meilleur travail, en particulier dans la perspective de sa sortie, M. Night Shyamalan pense qu’il en va de même pour Frappez à la cabine sans aucun sens de simplement promouvoir la sortie du film. Il a dit précédemment :

« Cela va ressembler à une réponse de relations publiques, mais Knock at the Cabin contient tellement de ce que j’aime. C’est la façon dont les pièces fonctionnent ensemble, et parfois, il suffit de laisser les dieux du cinéma. Je pense honnêtement chaque film est le dernier film et tout ce que je fais est le dernier. Si tout se terminait ici, Knock at the Cabin est la façon dont je voudrais le terminer, et c’est ainsi que je l’ai abordé.