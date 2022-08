Avatar 2 : Qui sera le méchant de la suite de James Cameron ?

Ateliers du 20ème siècle

Cette année arrive la suite tant attendue d’Avatar, mais avant cela, nous allons révéler qui sera l’antagoniste de cette partie de l’histoire.

© Studios du 20e siècleAvatar 2 : Qui sera le méchant de la suite de James Cameron ?

L’un des films qui a le plus retenu l’attention du public à la fin de la première décennie du siècle est Avatarle nouveau de James Cameron qui est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Pour des raisons de production, le deuxième volet arrive treize ans plus tard avec Avatar : la voie de l’eau et enfin le prochain sortira 15 décembre Dans le monde entier. Avant sa sortie, nous avons de nouveaux détails sur son principal méchant.

Cette première des quatre autres suites, qui a subi différentes modifications pour de multiples raisons, nous ramènera dans le monde fantastique créé par le cinéaste derrière titanesque Oui Terminateurs 2. Sa prémisse officielle prévoit qu’ils raconteront l’histoire de la famille sulli (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les hantent, ce qu’ils doivent faire pour rester en sécurité, les combats qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils subissent.

+Qui sera le méchant d’Avatar 2 ?

Jusqu’à présent cette année, Disney et 20th Century Studios ont révélé des détails importants sur Avatar 2, nous avons donc déjà un premier teaser et des images officielles. Grâce à une photo publiée par Revue Empirele fandom a finalement su que le méchant Miles Quaritch sera de retour pour la suitemais comment est-ce possible s’il est mort dans le premier?

L’antagoniste qui a su montrer le pire de lui-même en voulant obtenir la richesse de Pandore apparaîtra à nouveau dans le film, malgré son dénouement tragique lorsque Neytiri lui tire dessus avec son arc et ses flèches alors qu’il combattait Jake Sully. Selon ce qui a été expliqué par les responsables, le Quaritch que nous verrons dans Avatar 2 Ce n’est pas la même personne, mais ce sera un avatar avec les souvenirs du personnage créé par la RDA (Resource Development Administration).

L’acteur qui joue le méchant, Stéphane Langa parlé de son retour : « C’est plus gros, c’est plus bleu et c’est en colère ». Dans une conversation avec Empire a également précisé: « Cela inclut peut-être un peu plus d’humilité. Lorsque vous prenez deux flèches Na’vi sur la poitrine, cela va avoir une sorte d’effet sur vous. ». Quaritch devrait rester le principal antagoniste de la franchise, même si nous saurons la vérité à partir du 15 décembre lorsque Avatar : la voie de l’eau frapper les théâtres.

