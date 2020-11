Avatar 2: date de sortie et toutes les mises à jour des critiques connexes

Avatar 2 a conduit la célébrité Kate Winslet physiquement, au point où elle a réussi à retenir son souffle sous l’eau pendant plus de sept minutes.

Kate Winslet a réussi à conquérir l’album de tournage sous-marin de Tom Cruise avant d’en prendre conscience. La célébrité a retravaillé avec Jim Cameron pour la première fois parce qu’ils ont fonctionné sur Titanic de 1997 sur le prochain Avatar Two. Cameron repousse les limites techniques pour éblouir le public des films, cependant, il avait besoin de beaucoup de ses acteurs pour l’aider à atteindre ces tout nouveaux exploits. Pour Winslet et le reste de la distribution et de l’équipe, cela signifiait passer beaucoup de temps immergé.

Tom Cruise a suivi une formation complète pour maintenir son souffle sous l’eau dans Mission: Impossible – Rogue Nation. Cruise a réussi à obtenir environ une demi-heure, ce qui était considéré comme le record de l’apnée immergée exposée. Mais tout a changé, grâce au coaching de Kate Winslet pour Avatar deux. Lors d’une récente entrevue, on lui a demandé ce que c’était que de retenir sa respiration pendant sept minutes et 14 minutes. Kate Winslet avait ceci à dire.

«C’est tellement drôle parce que je ne lis pas de témoignages ou d’articles médiatiques. Je ne suis pas sur Instagram, tout comme je ne suis que totalement déconnecté de cette partie de ma vie. Donc, toute cette semaine et la semaine précédente, des gens sont venus me dire: «Oh mon Dieu, tout comme sept minutes et 14 minutes? Juste comme quoi?! ‘ Et je vais: «Quoi? Attendez, attendez un moment. Comment peux-tu comprendre ça? »

Kate Winslet n’a pas compris comment son album capturé là-bas parce qu’elle avait seulement dit «plus de 7 minutes» dans des interviews précédentes. La période réelle a été publiée sur la page Twitter officielle d’Avatar 2 en octobre. «C’était incroyable et j’étais assez fier de moi et je ne serai probablement jamais en mesure de le faire», a déclaré Winslet. «Cela est venu à la fin de quatre semaines d’entraînement très extrême et cela s’était passé dans le bac de trempage, c’était dans le bac d’entraînement. Cependant, j’ai adoré »

Avatar 2 sera une saga familiale, déclare Sam Worthington pic.twitter.com/r0b9MfLJuq – Avatar 2 (@ Avatar2Official) 13 novembre 2020

Pour Kate Winslet et les célébrités restantes dans Avatar 2, la rencontre sous-marine s’est avérée précieuse. Si cela se résume à cela, faire des choses inattendues et nouvelles s’est avéré être «parmi les choses que j’aime dans le projet», explique l’actrice. «Nous sommes très, très chanceux en tant que célébrités de devoir souvent apprendre une compétence complètement différente. Désormais, Winslet peut afficher ses nouvelles capacités lors de fêtes à la piscine ou peut-être depuis la mer.

Tom Cruise doit réagir à Kate Winslet qui brise son album de tournage sous-marin, mais il est susceptible de prendre de la distance pour obtenir un film. Peu de gens sont impatients de quitter la Terre pour le faire dans un film, il est donc probable qu’il y ait un moment d’avance sur le monde pour rattraper sa quête sans fin pour effrayer ses co-stars et ses entreprises d’assurance studio. La réunion avec Winslet était initialement dirigée par Entertainment Tonight.

