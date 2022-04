Avatar 2 : date de sortie de la bande-annonce et titre officiel

Disney et Ateliers du 20ème siècle ils viennent d’annoncer la date de la bande-annonce et le titre officiel de »Avatar 2 », la suite tant attendue de l’un des films les plus rentables de tous les temps. Le film, qui s’intitulera officiellement »Avatar : la voie de l’eau », fera ses débuts en exclusivité sa bande-annonce en salles dans le »Doctor Strange dans le multivers de la folie » dont la première aura lieu le 4 mai au Mexique.

La suite de »Avatar » James Cameron, sera une suite directe de l’histoire à succès de 2009, où un groupe d’humains a utilisé des avatars pour infiltrer la tribu Na’Vi résidant sur le monde de Pandora, après que les ressources de la terre ont commencé à s’épuiser. Depuis, »Avatar » est devenu pendant longtemps le film le plus rentable au box-office, jusqu’à être détrôné par »Avengers : Fin de partie ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Grey Man, avec Ryan Gosling : l’intrigue et son ouverture







La première des quatre suites prévues, « Avatar 2 » a fait face à une série de retards de production en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, même avant cela, Cameron a expliqué en 2019 pourquoi la deuxième partie prenait si longtemps à se terminer :

« Les gens ne comprennent pas vraiment la portée et la complexité du processus », a déclaré le directeur. « C’est comme faire deux gros films d’animation et demi. Un gros film d’animation typique prend environ quatre ans, donc si vous faites le calcul, nous sommes bien dans les temps pour décembre 2021 », la date officielle de 2021 a été repoussée d’un an. aux complications de la pandémie.

L’année suivante, le producteur Jon Landau a donné aux fans un bref aperçu de ce à quoi s’attendre de l’intrigue de »Avatar 2 ». « C’est l’histoire de la famille Sully et de ce que vous faites pour garder votre famille unie », a-t-il expliqué. « Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora, ils passent même pas mal de temps dans l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sony produit une nouvelle suite à Ghostbusters : Legacy

Après un temps de production trop long, » Avatar 2 » a terminé le tournage en septembre 2020. « En raison des retards, nous avons eu une année complète de plus pour une sortie en décembre 2022. Cela a déjà été annoncé. signifie que j’ai encore un an pour terminer le film, car le jour où nous livrerons ‘Avatar 2’, nous commencerons à travailler sur la finition d’Avatar 3 », a expliqué Cameron.

» Avatar: The Way of Water » sortira dans les salles du monde entier le 16 décembre de cette année. Si vous souhaitez voir un aperçu exclusif, n’oubliez pas de ne pas manquer la première de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » le 4 mai, où la première bande-annonce de « Avatar 2 » sera diffusée.