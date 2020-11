Avatar 2 bat un record détenu par Mission Impossible

Kate Winslet, qui sera l’un des protagonistes de «Avatar 2», a révélé qu’il était capable de retenir sa respiration pendant 7 minutes et 14 secondes pendant le tournage une séquence sous-marine. Cet exploit la couronne en tant qu’interprète qui a retenu son souffle le plus longtemps lors d’une scène sous-marine, un record détenu auparavant par Croisière Tom pour son travail dans « Mission Impossible: Nation secrète ». Dans une interview pour Divertissement ce soir, Winslet Il a commenté qu’il ignorait avoir battu cette marque, car elle n’est pas présente sur les réseaux sociaux.

«C’est très amusant parce que je ne lis pas vraiment les critiques ou les médias. Je ne suis pas sur Instagram, c’est comme si j’étais complètement déconnecté de cette partie de ma vie « , a expliqué Winslet. «Donc toute cette semaine et la semaine précédente, des gens sont venus travailler et ont dit: ‘Oh mon Dieu, 7 minutes et 14 secondes? Comment?. Et je dis: «Quoi? Attendez, attendez une minute. Comment sais-tu ça?' ». L’actrice a ajouté que cet exploit était quelque chose d’unique et ne pourrait plus jamais le refaire. «Cela s’est terminé au bout de quatre semaines d’entraînement assez intense et c’était dans le réservoir de plongée, j’étais dans le réservoir d’entraînement. Mais j’ai adoré « .

Bien qu’il y ait encore quelques années pour «Avatar 2» en salles, le réalisateur James Cameron Il a déjà confirmé que le film était terminé et que le troisième volet de la saga était également bien avancé. C’est pourquoi, petit à petit, de nouveaux détails curieux sur cette grande production émergent. La suite peut être découverte dans son intégralité le 16 décembre 2022, date à laquelle elle sortira en salles.

