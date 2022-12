Avatar 2 atteint 1 milliard

Avatar: The Way of the Water Box Office atteint 1 milliard de dollars

Le film le plus cher jamais réalisé est en bonne voie de récupération. Avatar : Voie de l’eau a grimpé régulièrement pour atteindre 1 milliard de dollars en seulement 14 jours dans le monde. Les fans affluent toujours au théâtre pour voir le James Cameron film réalisé en masse, la saison des films de vacances battant toujours son plein pour beaucoup.





Variété rapporte que Avatar : la voie de l’eau dépasse Dominion du monde jurassique et est actuellement le deuxième film le plus rentable de l’année, ne prenant que du retard Top Gun : Maverick.

Le premier film Avatar est toujours le film le plus rentable jamais enregistré au box-office, avec 2,97 milliards de dollars de recettes mondiales. Suivant Avatar à 2,9 milliards de dollars Avengers : Fin de partie avec 2,7 milliards. Cameron a précédemment déclaré qu’Avatar: Way of the Water devra gagner au moins 2 milliards de dollars dans le monde pour gagner de l’argent au box-office.

Cameron a déclaré à GQ : « Vous devez être le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire », a déclaré Cameron à propos de la réalisation d’un profit sur le film. « C’est votre seuil. C’est votre seuil de rentabilité. »

Avatar : Voie de l’eau joue actuellement dans les théâtres du pays où il continue d’accumuler les bénéfices.





Le succès au box-office pourrait déterminer si les futurs avatars voient le jour

Alors que James Cameron en a trois de plus Avatar films cartographiés avec les scénaristes Rick Jaffa (Planète des singes), Amanda Silver (Coeur de la mer), Josh Friedman et Shane Salerno, cela ne signifie pas nécessairement que tous les films seront réalisés. Cameron a déclaré à Total Film qu’il ne pouvait pas perdre d’argent sur la franchise et que s’il commençait à se tarir, il pourrait avoir besoin de conclure le scénario plus tôt qu’il ne l’avait prévu dans la salle des scénaristes.

« Le marché pourrait nous dire que nous avons terminé en trois mois, ou nous pourrions être à moitié terminés, ce qui signifie : » OK, terminons l’histoire dans le film trois, et ne continuons pas sans fin « , si ce n’est tout simplement pas rentable. »

À l’heure actuelle, les chiffres du deuxième film semblent prometteurs et 95% du tournage du troisième film, selon Cameron, est déjà terminé. De plus, Cameron dit qu’il a tourné le début du quatrième film. Bien que les avis de non-responsabilité de Cameron ne garantissent pas que la franchise cinq du film verra le jour, les fans peuvent au moins anticiper un peu plus avec des chiffres au box-office si élevés.