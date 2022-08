Avantages d’avoir un Pixel : la bêta d’Android 13 atteint déjà le Google Pixel 6a

in

La dernière version bêta d’Android 13 peut désormais être installée sur le Pixel 6a

Certains des premiers acheteurs du Pixel 6a ont découvert, après avoir reçu leur tout nouvel appareil, que le terminal ne faisait pas encore partie de la liste des téléphones compatibles avec la bêta d’Android 13et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas tester les derniers développements du système d’exploitation.

Cependant, Google n’a pas trop fait attendre les propriétaires de Pixel 6a : à ce jour, Il est désormais possible de télécharger et d’installer la bêta d’Android 13 sur le Pixel 6ade la même manière que dans le reste des mobiles de la série Pixel des Pixel 4 et 4 XL.

Android 13 est maintenant disponible (en version bêta) pour le Pixel 6a

La société elle-même a annoncé l’arrivée du Pixel 6a dans la liste des téléphones compatibles avec la version bêta d’Android 13 via la page de support Android Beta pour Pixel. Le nouvel appareil y est mentionné, ainsi que les modèles des séries Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6.

Il s’agit de dernière version bêta disponible d’Android 13 celui que Google propose d’installer sur son nouveau smartphone destiné au milieu de gamme, et celui définitif avant l’arrivée du version stablequi devrait sortir ce mois-ci ou le suivant.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Le processus pour installer Android 13 sur le Pixel 6a (ou tout autre mobile compatible) c’est très simple. Les utilisateurs doivent simplement se rendre sur la page du programme Android Beta et faire défiler jusqu’à la section « Appareils ». À partir de là, ils pourront choisir le Pixel 6a pour participer au programme. Une fois adhéré, la mise à jour arrivera sur l’appareil via OTA.

La mise à jour vers Android 13 ne sera pas aussi importante que la mise à jour vers Android 12, car le nombre de modifications est moindre. Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence des changements tels que le améliorations de la sécurité et de la confidentialité, mode multilingue, lecteur de code QR et de nombreuses autres fonctionnalités utiles qui arriveront avec Android 13.

