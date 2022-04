Avant Zendaya, Tom Holland avait un amour magique en Billy Elliot

célébrités

Tom Holland et Zendaya forment l’un des couples du moment, mais avant de se consolider, chacun s’est séparé. Saviez-vous qu’il a vécu un amour magique avant de tomber amoureux de son partenaire Spider-Man ?

© GettyTom Holland et Zendaya

L’année dernière s’est passé ce que tous les fans de Tom Holland attendu: l’acteur a donné une chance à l’amour. Bien qu’il ait toujours été connu qu’il avait des relations différentes, il a choisi plus d’une fois de ne pas les confirmer, notamment en raison du fait que ses ex n’étaient pas des personnes complètement publiques. Mais, en 2021, il n’a eu d’autre choix que d’admettre sa cour avec Zendayasa co-vedette dans homme araignée depuis que des images d’eux s’embrassant dans les rues de Los Angeles ont été divulguées.

Cependant, au-delà de cela Tom Holland Quoi Zendaya ils ont cessé de se cacher après la publication des clichés, la vérité est qu’ils continuent de choisir de faire profil bas. On sait peu de choses sur la façon dont l’amour a commencé, quand et quels sont leurs projets futurs. En tout cas, il convient de noter que pour les fans, les voir ensemble a été quelque chose d’inégalé après, pendant des années, qu’ils ont prétendu n’être que des amis.

c’est-à-dire actuellement Holland et Zendaya font partie des couples du moment et même l’un des plus emblématiques de l’industrie. Mais, apparemment, ce n’est pas la première fois que Tom vit un amour aussi puissant que l’actuel. C’est parce que, selon ce qu’il a avoué, quand il faisait partie de la comédie musicale Billy Elliot, il était aussi amoureux et beaucoup.

Tom et le chanteur également ont 25 ans chacun, donc avant d’être un couple officiel, ils étaient amoureux ou fréquentaient d’autres personnes. Par exemple, dans le cas du Britannique, ses premières aventures amoureuses ont commencé à l’âge de huit ans lorsqu’il a été écrasé par un de ses compagnons de théâtre. Il n’a pas encore confirmé de qui il s’agissait, mais il a précisé qu’il avait passé un moment magique avec elle.

Selon ses dires, sa compagne ne s’intéressait pas à lui, mais quand même, l’acteur a osé lui voler un baiser qui n’a pas duré longtemps, mais qu’il a assuré que « C’était trois secondes magiques”. C’est ainsi qu’il a défini ce moment entre les rires lors d’une récente interview. Pourtant, l’amour qu’il porte désormais à Zendaya semble incomparable, notamment pour la façon dont il se réfère à elle aussi bien en public que sur ses réseaux sociaux.

