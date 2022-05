Avant Stranger Things : Noah Schnapp s’est fait connaître avec ce film de Steven Spielberg

NETFLIX

La star de Netflix a joué dans un film avec Tom Hanks qui a été nominé pour un Oscar. Découvrez ce que c’est et comment c’est devenu son premier emploi professionnel.

©NetflixActeur de Stranger Things qui a travaillé avec Spielberg.

L’attente touche à sa fin! Le prochain 27 mai, choses étranges reviendra à Netflix avec son quatrième saison. Le premier tome de ce nouvel opus est prêt à débarquer sur la plateforme de streaming et à faire revenir les ados qui ont conquis les abonnés. Avec les vacances de printemps, l’obscurité reviendra à Hawkins et les jeunes devront faire face à une nouvelle dose de terreur. Parmi eux, il n’y aura pas Will Byerle personnage joué par Noé Schnapp.

La première partie de choses étranges Il est arrivé sur Netflix en 2016 et c’est justement la disparition de cet enfant qui a suscité l’intrigue des utilisateurs du service, provoquant un phénomène avec des heures de lecture imprévues. En ce sens, Noah et ses compagnons ont rassemblé des fans du monde entier. Mais, en réalité, ce n’était pas le premier grand projet de l’acteur qui a aujourd’hui l’air d’avoir tout juste 17 ans. Et c’est… J’avais déjà travaillé avec Spielberg !

Quand Schnapp avait 5 ans, il est allé à Broadway avec sa famille pour voir annie. Et cette production a changé sa vie pour toujours. Depuis lors, il savait que jouer était sa grande passion et a commencé à suivre des cours, en plus de jouer dans de petites pièces. Cependant, en 2015, sa première opportunité professionnelle est apparue et elle était entre les mains de nul autre que Steven Spielberg. Dans Pont des espionsalors petit a participé comme Roger Donovan.

Écrit par Matt Charman et les frères Coen, le film -pas encore disponible sur les plateformes de streaming- se déroule pendant la guerre froide et raconte l’histoire d’un avocat américain recruté pour défendre un espion soviétique détenu. En ce sens, il doit aider la CIA à faciliter l’échange entre cet espion et le pilote d’un avion américain capturé par les Soviétiques.

Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Scott Shepherd, Will Rogers et Jesse Plemons ne sont que quelques-uns des acteurs qui complètent le casting avec la figure de choses étranges qui, à cette occasion, a un rôle secondaire. En tout cas, c’est un film avec d’excellentes critiques, dont six nominations pour le Prix ​​Oscar -l’un d’eux, pour le meilleur film- et trois nominations au Prix ​​Bafta.

