Avant Marvel : la référence de Chloé Zhao à The Avengers in Nomadland

L’actrice a commencé à être fascinée par l’univers cinématographique Marvel avant le film avec lequel elle a débarqué sur la marque : Eternals.

©IMDBNomadland

Chloé Zhao était le directeur de Éternelsle film qui a présenté les héros les plus puissants du monde Univers cinématographique Marvel. Créée par les Célestes, la mission du Éternels était de protéger l’humanité des Déviants, des prédateurs très puissants et imparables. La vérité est que le but de cette équipe était vraiment de permettre à un nouveau céleste d’émerger sur Terre, anéantissant ainsi toute vie sur la planète.

La cinéaste à succès était très enthousiasmée par son travail sur le Univers cinématographique MarvelA tel point qu’elle a même avoué que sa fascination pour ce monde de super-héros où vivent des personnages comme Captain America et Iron Man existe depuis un moment, et il y a une preuve irréfutable de ce sentiment que la réalisatrice entretient.

Nomadland fait référence aux Avengers

Une autre des œuvres de ce créatif dans l’industrie hollywoodienne est Nomadland, le film qui raconte l’histoire de Fern, une femme qui perd son emploi après la fermeture d’une usine de matériaux de construction, où elle a travaillé pendant des années avec son mari, récemment décédé. Fern décide de vendre la plupart de ses biens et d’acheter une camionnette pour parcourir le pays à la recherche de travail, comme un nomade aujourd’hui.

Lors d’une scène du film, elle passe devant un cinéma et sur le chapiteau on peut lire qu’ils projettent vengeurs. La réalité est qu’il y a un but concret à cette référence à la Univers cinématographique Marvel et l’une de ses entrées les plus mémorables par le fandom. Chloé Zhao Il l’a expliqué avec ses propres mots.

«J’allais mettre quelque chose sur ce chapiteau qui montrerait l’époque où nous étions, qui était fin 2011, début 2012, et quel était le plus grand film? C’était Les Vengeurs. Ce fut le début de ma fascination pour l’univers cinématographique Marvel et cela montre également à quel point Fern est éloigné de la vie que nous connaissons. »a fait remarquer le réalisateur.

Ainsi, peu de temps après Chloé Zhao présenté ses idées pour Éternels aux cerveaux derrière le MCU, Kévin Feigy logró ingresar en el mundo de la franquicia más popular de la industria de Hollywood con una película ambiciosa que establece nuevas teorías sobre el origen de la vida en la ficción de la marca y presenta a un equipo de poderosos héroes que lo arriesgan todo por l’humanité.

