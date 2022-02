Avant l’événement Apple de mars : 3 nouveaux Mac repérés dans la base de données

Apple présentera un nouveau matériel le 8 mars – une entrée de base de données à l’EEC a probablement révélé le type de matériel. Entre autres choses, il y aura trois nouveaux Mac, dont un nouveau MacBook.

Apple a enregistré trois nouveaux appareils auprès de la Commission économique eurasienne (CEE), le régulateur eurasien, rapporte 9to5Mac, citant le site français Consomac. Les appareils portent les numéros de modèle A2615, A2686 et A2681 et pourraient être officiellement présentés lors d’un événement Apple purement virtuel le 8 mars. Étant donné qu’Apple est tenu de pré-enregistrer tous les appareils dotés de technologies de cryptage auprès de la CEE, cette base de données est historiquement devenue l’indicateur précis du nouveau matériel Apple.

Deux nouveaux Mac et un nouveau MacBook

Deux PC et un ordinateur portable ont été enregistrés – un nouveau MacBook Pro ? Si vous en croyez les rumeurs actuelles, Apple pourrait montrer une version révisée du MacBook Pro 13 pouces. Apparemment, les fournisseurs chinois ont travaillé pendant le Nouvel An chinois pour respecter les délais critiques. Les deux Mac pourraient être un nouveau Mac mini haut de gamme et un iMac Pro. Il serait également concevable qu’Apple montre un teaser pour le prochain Apple Silicon Mac Pro. Un nouveau MacBook Air n’est pas attendu avant la fin de l’année.

Nouvel iPhone SE et iPad Air à l’événement de mars

L’événement Apple du 8 mars portera probablement sur deux autres appareils : un nouvel iPhone SE et un iPad Air révisé. Les fournisseurs ont même divulgué les premiers détails sur l’équipement possible. L’iPhone SE et l’iPad Air recevront donc probablement la puce bionique A15 de l’iPhone 13 et prendront en charge la 5G. Une caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels est également en discussion pour l’iPad Air.