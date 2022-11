Avant le MCU : les trois sagas qui ont donné vie au genre super-héros

merveille

Avec le MCU à l’avant-garde et DC sur ses traces, les films de super-héros sont des blockbusters garantis.

© IMDbHombre de Hierro.

De nos jours, une idée de film où les protagonistes sont des super-héros vaut plus que toute autre proposition créative avec des rebondissements incroyables ou des affichages techniques et artistiques enviables. Les studios savent qu’avoir un film à l’affiche merveille ou de CC Cela leur garantira de couper une dose de tickets dans les salles qui leur permettra, au moins, de doubler le coût de production investi.

Penser aux super-héros nous amène immédiatement à nous souvenir des 30 films sortis dans le cadre du Univers cinématographique Marvel (MCU). Depuis la sortie de Hombre de Hierro en 2008, avec Kévin Feige En tête étaient les histoires d’origine de personnages aussi variés que Thor, Capitaine América et jusqu’à récemment Mme merveille. Il y a quelques semaines, avec Panthère noire : Wakanda pour toujours la cinquième phase s’est terminée.

Mais si nous faisons une revue historique des films de super-héros, nous trouverons une genèse bien antérieure à Hombre de Hierro Oui Tony Stark de Robert Downey Jr.. Il y a trois films qui sont sortis en salles alors qu’il n’était pas encore si courant de les voir sur grand écran et que les bandes dessinées étaient des « trucs de nerd ». En ce sens, il convient de noter que les portes ont été ouvertes par merveille bien avant d’avoir votre mcu.

+Les trois films Marvel qui ont popularisé les super-héros

Pour penser au premier grand film de super-héros, il faut remonter à 1998, quand Wesley Snipes est devenu Lamele célèbre chasseur de vampires qui sera bientôt réincarné par Mahershala Ali. Le premier film a été suivi de deux autres qui sont sortis entre la fin des années 90 et 2004. Bien sûr, il n’a pas eu la popularité que les deux trilogies de merveille qui a suivi cette histoire.

Il faut tout d’abord mentionner les mutants que l’on espère tant voir dans le mcu. X Men Il a été lancé en 2000 et c’était un phénomène qui était principalement soutenu par le fait qu’il s’agissait de personnages bien connus avec une bonne histoire et des acteurs aussi aimés que Patrick Stewart ou Ian McKellen. Puis ce fut au tour du homme araignée de sam raimi qui a joué Toby Maguiréqui a servi à ce que dans merveille Ils ont compris qu’il était temps de voir grand. Un an seulement après le dernier film sur l’arachnide, Robert Downey Jr. il a mis le costume Hombre de Hierro et a commencé le populaire mcu.

