Avant le G7 2021, l’UE promet de donner 250 millions d’euros supplémentaires pour lutter contre la famine

L’aide sera accordée à l’Afrique, à l’Afghanistan et au Venezuela, pays confrontés à une grave insécurité alimentaire due au Covid-19.

Angelina Nyanin, 25 ans, tient dans ses bras sa nièce, Nyalel Gatcauk, 2 ans, qui souffre de malnutrition, alors qu’un agent de nutrition de l’UNICEF nourrit le bébé Plumpy’Nut, une pâte à base d’arachide pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Crédit image : UNICEF/Modola

La Commission européenne promettra mercredi 250 millions d’euros supplémentaires (304 millions de dollars) d’aide à la famine pour l’Afrique, l’Afghanistan et le Venezuela avant le sommet du G7, a déclaré un responsable de l’UE. Le financement, qui sera annoncé par la chef de l’UE Ursula von der Leyen, provient du budget central du bloc et sera destiné aux pays confrontés à une grave insécurité alimentaire comme le COVID-19 pandémie a vu les demandes humanitaires augmenter. Cette décision précède une réunion des dirigeants du Groupe des sept grandes économies industrialisées en Grande-Bretagne plus tard cette semaine.

Les dirigeants sont confrontés à des appels à tenir leurs engagements de fournir des milliards d’aide supplémentaire pour lutter contre la famine dans les pays vulnérables et les éviter.

Mais la poussée intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson – l’hôte du sommet – fait face à des critiques majeures concernant les plans visant à réduire le budget de Londres pour l’aide étrangère.

Les Nations Unies ont averti en mars que 34 millions de personnes dans le monde n’étaient qu’à un pas de la famine et que la faim aiguë allait monter en flèche dans plus de 20 pays.

Date de mise à jour : 09 juin 2021 13:22:19 IST

