Avant la saison 5 : William Zabka révèle quand et comment Cobra Kai pourrait se terminer

Dans l’aperçu de la première de la saison 5, William Zabka a parlé de l’avenir de Cobra Kai et a laissé la porte ouverte à ce qui pourrait être une finale inoubliable.

©NetflixAvant la saison 5 : William Zabka révèle quand et comment Cobra Kai pourrait se terminer.

le service de streaming Netflix se prépare à accueillir à nouveau l’un des titres pour lesquels il s’est battu et a travaillé si dur ces derniers temps. On parle de cobra kai, une série qui a été acquise par la société à la mi-2020 et qui présentera ce vendredi sa cinquième saison. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles officielles de ce qui se passera à l’avenir, mais Guillaume Zabka vient de révéler une information qui risque d’être cruciale pour les fans.

L’histoire qui a commencé avec les bandes classiques des années 80 s’est poursuivie près de trente ans plus tard avec les personnages principaux de sa première intrigue. Dans ce qui a été vu de l’émission, Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ont traversé des moments différents, mais dans le prochain épisode, ils semblent être désavantagés pour la première fois après avoir perdu dans le tournoi de karaté All Valley. Désormais, Terry Silver a repris le dojo Cobra Kai et en ouvrant des franchises dans toute la ville il va imposer son style aux étudiants.

+ Comment cela peut-il être la fin de Cobra Kai ?

Généralement, quand on parle de contenu sur la plateforme, les 5 saisons sont une limite que de nombreuses séries ne franchissent généralement pas. Cependant, avec cobra kai La situation semble être différente, car jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles officielles sur la date de la dernière chose à voir. Heureusement pour les fans, Guillaume Zabkaqui donne vie à Johnny Lawrence, s’est exprimé ces dernières heures et a laissé un message d’espoir.

Dans une interview avec BDa été consulté par la clôture de l’histoire et a déclaré: « Ouais, il n’y a pas de fin de partie du tout, nous gardons ça pour encore dix saisons. [risas] Il y a une fin. Tout indique sûrement un endroit sur la carte. C’est une question de combien nous aurons à le faire, mais il y a définitivement une fin. ». Par contre, il a évoqué une grande possibilité : « Nous allons terminer la série et ensuite je pense que nous ferons une trilogie de films. ».

Pendant des mois, Netflix Il ne vit pas son meilleur moment et l’une des stratégies consiste à créer sa propre franchise. Dès lors, ils ne verraient pas d’un mauvais œil exploiter l’univers de Karate Kid Oui cobra kai, compte tenu de sa popularité et du fait qu’il existe encore des personnages du passé qui n’ont pas été intégrés à l’histoire actuelle. Pour le moment, cela n’a pas été officialisé, mais les fans attendent toujours, en premier lieu, la cinquième saison cette semaine.

