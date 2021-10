Avant la première de Spider-Man, ce sera la présentation que Tom Holland fera pour Marvel

Le premier trailer, sorti le 23 août, l’a confirmé. Spider-Man : pas de chemin à la maison Ce sera l’un des films les plus ambitieux de Marvel. Après une infinité de rumeurs, le multivers a commencé dans les films de Peter Parker qu’il joue Tom Holland. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas si ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield feront partie du long métrage que les fans attendaient tant.

Fidèle à son secret, Marvel n’a pas commenté la question, mais Tom Holland, Maguire et Garfield ont pris sur eux de le nier. Cependant, malgré les propos des protagonistes des spéculations, l’espoir des fans est bien plus grand. Quel que soit le nombre de fois où cette information a été réfutée, les fans du super-héros ont encore plus de raisons de croire au vers d’araignée.

Mais, comme il n’y a pas de confirmation officielle et que tout ce qui se dit sur le film n’est que spéculation, il n’y aura pas d’autre choix que d’attendre le 17 décembre prochain. Ce sera ce jour-là où le MCU sera présenté, globalement dans tous les cinémas, Spider-Man : pas de chemin à la maison. Et, malgré le fait que, selon ce qu’Andrew et Tobey apparaîtront dans la deuxième bande-annonce à paraître, la vérité est que la vérité sera connue dans le film.

Cependant, il convient de noter qu’il existe d’autres possibilités avant le film qui pourraient mettre fin aux rumeurs. Il s’agit de l’avant-première de Spider-Man, qui se tiendra le 13 décembre, quatre jours avant la première, à Los Angeles. De 18h00 à 23h00, il y aura un tapis rouge dans lequel les protagonistes se tiendront devant les caméras puis ils regarderont le film tous ensemble.

Autrement dit, pour faire partie du film, il y a une chance que Maguire et Garfield fassent une apparition. Bien entendu, afin de les voir tous les trois ensemble en direct et en direct, une invitation sera nécessaire car, sinon, il ne sera pas possible d’entrer. De plus, il convient de noter que les seuls confirmés à ce jour sont Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau et Marisa Tomei.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂