Avant la première de Shang-Chi, c’est le film Marvel que vous devez voir

EZVIZ CamÉra c3x wi-fi avec deux objectifs 4mm fhd 1080p ip67 313500009 - Ezviz

Appareil photo Wi-Fi avec deux objectifs et intelligence artificielle (IA) intégrée. Découvrez la première caméra de sécurité à deux objectifs. Voir des images nocturnes en couleur est enfin possible, même sans éclairage supplémentaire. Les algorithmes d'intelligence artificielle intégrés rendent la tâche encore plus facile. Vous pouvez recevoir des alarmes précises lorsque des personnes ou des véhicules s'approchent de zones prédéfinies. La caméra C3X utilise deux objectifs et deux lumières infrarouges pour fournir des images aux couleurs parfaites, même dans des conditions de faible luminosité. Il n'y a pas besoin de projecteurs. Les couleurs de la caméra C3X sont plus naturelles et l'image est éclairée de manière plus homogène. Grâce à la fonction d'apprentissage profond intégrée, la caméra C3X peut détecter le mouvement des personnes et des véhicules en temps réel ; La caméra C3X vous permet de définir des zones particulières via l'application EZVIZ, afin que vous puissiez