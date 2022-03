Avant la première de la saison 6: les 5 lieux les plus impressionnants d’Outlander que tous les fans veulent visiter

La sixième saison de Étranger est plus proche que jamais. Dans quelques heures seulement, les huit épisodes qui composent la nouvelle édition seront publiés sur Starz, son réseau d’origine. Ensuite, lundi, ils seront disponibles sur Movistar Plus en Espagne, tandis que le mercredi 9 mars, ils arriveront sur Star Plus dans toute l’Amérique latine. Et, à cette occasion, c’est la partie la plus excitante, la plus controversée et la plus attendue de l’histoire par les fans.

À présent, Étranger sera marqué par le drame et les conséquences de la saison précédente. La fin tragique subie par Claire Fraser, jouée par Caitriona Balfe, change non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l’entourent. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, le début de la guerre d’indépendance des États-Unis sera un avant et un après pour Jamie, le personnage de Sam Heughan, qui doit se battre en sachant qu’il est du mauvais côté.

Mais, au-delà de son intrigue bouleversante et de ses moments d’émotion historique, Étranger il sera aussi marqué par son incroyable vitrine de production. Depuis sa création en 2014, le cadre de la fiction a attiré beaucoup d’attention, ce qui est un complément parfait à la grande histoire dont il dispose. Pour cette raison, avant la première de la nouvelle saison, de Spoiler nous voulons nous souvenir des cinq emplacements les plus importants qu’il avait dans les éditions précédentes.

Les lieux les plus importants d’Outlander :

1. Les scènes du château de Lallybroch :

Jamie Fraser, dans les premières saisons, est l’un des plus importants propriétaires terriens des Highlands écossais. Son clan, le clan Fraser, a ses domaines à Lallybroch, là où se trouve son château. Cette imposante résidence existe et est actuellement utilisée comme entrepôt pour une usine située à quelques mètres. Cependant, les extérieurs, où les scènes d’Outlander ont été tournées, se trouvaient au château de Mid Hope, à quelques kilomètres de l’original.

2. Les scènes du château MacKenzie :

Bien qu’il soit l’un des propriétaires terriens les plus importants d’un clan puissant, Jamie est obligé de se cacher avec son côté maternel de sa famille parce qu’il est recherché par les tuniques rouges. A tel point que le château MacKenzie, commandé par son oncle Collum et connu dans les hautes terres sous le nom de Leoch, devient son refuge.

Bien qu’en réalité, ce mur médiéval soit connu sous le nom de château de Doune en Écosse. Le nom vient du fait qu’il est situé dans le quartier de Stirling, dans la ville de Doune. Construit au XIIIe siècle, il a servi de forteresse dans plusieurs guerres, mais à la fin du XIVe siècle, il a été restauré et déclaré patrimoine par le duc d’Albany.

3. Culloden, Inverness :

C’est l’un des lieux les plus importants de la série. Dans la troisième saison, la bataille de Culloden marque un avant et un après dans l’histoire d’amour de Jamie et Claire. En 1746, année où cette édition est fixée, les Jacobites affrontent les partisans de la maison de Hanovre qui sont les vainqueurs. Ce champ est l’un des plus importants de l’histoire de l’Ecosse car la bataille était réelle et est connue comme celle qui a mis fin aux clans écossais. Il est situé dans les hautes terres, près d’Inverness.

4. Fort William :

Dans la série, elle est connue comme la forteresse de Black Jack Randall (Tobias Menzies) où Jamie est arrêté et sévèrement fouetté par le capitaine des tuniques rouges. Situé à Blackness, sur la rive sud du Firth of Forth, il est proche d’Edimbourg et est l’un des châteaux les plus imposants du pays. Il a été créé par la famille Crichtons au XVe siècle et, tout au long de son histoire, il a eu diverses utilisations. Il a servi de maison pour la royauté, de prison, de dépôt d’artillerie et est devenu plus tard des décors de cinéma. Eh bien, ce n’était pas seulement utilisé par Étrangermais des productions comme Hamlet d’Ivanhoé y a filmé des scènes.

5. Craigh na Dun Stones:

C’est là que tout commence. Lorsque Claire visite Inverness avec Frank, ils décident de visiter les pierres de Craigh na Dun. Mais ensuite, elle retourne seule sur la colline où ils se trouvent et sa vie change à jamais. Cependant, il convient de noter que les pierres elles-mêmes n’existent pas, mais ont été créées pour le tournage en papier mâché. Ce qui est réel, c’est la colline où les enregistrements ont été faits. Il est situé à Tullochroisk Farm, un domaine privé du Perthshire.

