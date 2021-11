Avant la première de La Casa de Papel 5B, Netflix prépare un événement spectaculaire avec des annonces exclusives

Après quatre saisons devenues un phénomène mondial, le 3 décembre, la fermeture définitive de Le vol d’argent. Le 3 décembre, la plateforme a lancé la première partie de la cinquième saison, mais voilà que les cinq derniers épisodes arrivent. A cette occasion, la bande du Professeur doit affronter, main dans la main, les membres de l’armée qui tenteront d’empêcher tout braqueur de s’échapper.

De plus, si cela ne suffisait pas, les voleurs les plus redoutés en Espagne sont en plein deuil pour la perte de Tokyo (Úrsula Corberó), la cinquième chute de cette résistance. Alors sans aucun doute Le vol d’argent Le volume 2 arrive sur Netflix plein d’émotions, de drames et, bien sûr, beaucoup d’action pour laisser les fans en admiration. Cependant, la première est encore dans quelques jours et la plateforme a trouvé le moyen de faire un avant-première digne d’une série aussi épique.

Est-ce pour dire au revoir à Le vol d’argent Dans une large mesure, comme ce succès mondial le mérite, le géant du streaming prépare un événement spectaculaire pour tous les fans. Avec des publicités exclusives et un contenu très intéressant, le compte de fiction officiel sur Instagram a déjà invité tous les adeptes de cette histoire à se joindre. « La Maison du Papier : l’héritage« Est-ce le nom donné à l’événement dans lequel les participants sauront tout sur ce qui est à venir.

« Nous voulons célébrer la série avec vous, où que vous soyez dans le monde», soulignent-ils depuis les réseaux officiels du strip, accompagnant cette phrase d’une vidéo promotionnelle. Dans ce petit aperçu, vous voyez Álvaro Morte, l’interprète de The Professor, entouré de fans et heureux de l’être. Bien sûr, il faut noter que, pour l’instant, la participation des membres du casting est une énigme, mais la plateforme pourrait bien surprendre.

Quand et où voir l’événement La Casa de Papel :

Où ? : Si vous êtes fan de Le vol d’argent et vous souhaitez participer à l’événement exclusif, vous devez entrer www.lacasadepapelnetflix.com

Date : mardi 30 novembre dans le monde.

Calendrier:

Espagne: 21h15

Argentine: 17h15

Mexique: 14.15h

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour rester au courant de toutes les nouvelles.

