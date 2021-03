Avant Kristen Stewart, les femmes qui jouaient Lady Di

La reine Elizabeth II a toujours qualifié l’année 1992 d ‘«annus horribilis», mais en 1997, lorsque Dame di décédé au milieu d’un accident douteux échappant à la presse, tous les yeux étaient rivés sur Windsor. C’est que, après ses dénonciations de menace dans «l’interview du siècle» que l’ex-épouse du prince Charles a menée, tout indiquait que la royauté britannique avait quelque chose à voir avec sa mort.

Cependant, la fille du comte de Spencer reste vivante dans la mémoire de ceux qui auraient pu être ses sujets ainsi que dans le reste du monde. Pendant son temps en tant que membre de la monarchie et aussi une fois séparé de Charles de Galles, Dame di elle a réussi à gagner l’affection de son peuple au point qu’elle a commencé à être appelée «la princesse du peuple».

On se souvient encore beaucoup de Diana of Wales aujourd’hui. Photo: (Getty)



À tel point qu’à ce jour, Diana d’Angleterre reste un personnage très rentable dans l’industrie cinématographique. Sa vie, sa façon de faire face à Elizabeth II et sa mort ont marqué à jamais l’histoire de l’Angleterre et, pour cette raison, de nombreux réalisateurs de cinéma, de théâtre et de télévision continuent de la choisir pour faire partie de leur vie à l’écran ou sur scène.

Quelles sont les femmes qui ont joué à Lady Di?

Kristen Stewart:

Elle est la dernière actrice à jouer Diana of Wales, un rôle pour lequel elle jouera Spencer, un nouveau film du cinéaste chilien Pablo Larraín et qui bat son plein. Ce long métrage se concentrera sur un week-end spécifique, lorsque la mère du prince Harry décide de rompre avec son mari car leur mariage ne fonctionnait pas, rejetant ainsi un avenir de reine d’Angleterre, mais se choisissant elle-même.

Kristen Stewart comme Lady Di. Photo: (IMDB)



Emma Corrin:

C’est elle qui a joué la princesse de Galles dans La Couronne, un rôle qui lui a non seulement permis d’acquérir une renommée mondiale, mais qui lui a également valu son premier Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique. À cette occasion, Corrin a dépeint le «mariage du siècle» qui a suivi de sa fréquentation avec l’héritier du trône britannique, y compris les déceptions et les trahisons des deux côtés.

Emma Corrin était Diana of Wales dans The Crown. Photo: (IMDB)



Elizabeth Debicki:

D’origine australienne, l’interprète est entré chez Emma Corrin en La Couronne se souvenir des dernières années de Lady Di. Elle a, de son côté, montré les disputes avec la couronne, son divorce et sa mort fatidique à Paris, qui aura bientôt 24 ans.

Elizabeth Debicki a joué Diana dans The Crown. Photo: (Getty)



Jeanna de Waal:

Elle a été l’une des premières femmes à affronter la vie de Diana Spencer sous forme musicale. « Diane»Est une pièce de théâtre qui passe en revue sa vie et son enfer dans le cadre du British Royal Household. C’était en 2019 la première édition de cette pièce, qui a été créée à San Diego et a été un tel succès que les plans de production devaient l’emmener à Broadway en 2020, mais la pandémie de coronavirus a compliqué les choses. Cependant, il sera bientôt disponible sur Netflix.

Jeanna de Waal arrive avec sa comédie musicale sur Netflix. Photo: (Netlfix)



Caroline Bliss:

Elle a été la première actrice à réaliser l’incarnation de Dame di lors d’une dramatisation télévisée montrant son mariage avec le prince Charles, sortie 14 mois après le lien original. La romance royale de Charles et Diana C’est ce qui a rendu Caroline Bliss célèbre même lorsqu’elle était encore étudiante.

La vraie romance de Carlos et Diana. Photo: (IMDB)



Amy Seccombe:

En 1998, un an après la disparition physique de Diana, la télévision britannique a diffusé un film sur la dernière année de la vie de la princesse et sa liaison avec Dodi Al-Fayed, avec qui elle était le jour de sa mort. A cette occasion, Amy Seccombe s’est mise à la place de l’ex-épouse de la reine Elizabeth.

Amy Seccombe et George Jackos dans leurs rôles de Lady Di et Dody Al Fayed. Photo: (Getty)



Julie Cox:

« Princesse amoureuseEn 1996, juste un an avant la perte de Diana of Wales, Julie Cox a joué la princesse dans un long métrage qui a fait beaucoup de bruit. La cassette parlait d’une relation présumée entre Diana et le joueur de polo James Hewitt.

Julie Cox dans son rôle de Lady Di. Photo: (Getty)



Bien que de nombreuses femmes se mettent à la place de la grand-mère de Prince George, ce sont les actrices qui, avec leurs films ou séries, ont réussi à placer à nouveau Diana dans la plus haute estime. C’est maintenant au tour de Kristen Stewart, qui semblait n’avoir rien de commun avec la princesse, mais s’est avérée plus identique que ce que les fans attendaient.