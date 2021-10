Avant Iron Man : Robert Downey Jr. est sorti avec une actrice célèbre qui n’a rien à voir avec Marvel

L’univers cinématographique Marvel est la grande franchise qui a révolutionné l’industrie au cours des dernières décennies et a présenté Robert Downey Jr. comme visage principal jusqu’à la première de Avengers : Fin de partie, où il a dit au revoir aux fans après avoir incarné Iron Man. Bien avant, alors que cette possibilité n’était pas imaginée, il était dans un moment difficile dans lequel il était accompagné de Déborah Fauconnier.

La désignation de l’acteur en tant que personnage n’a pas été facile pour l’entreprise, car ses antécédents n’étaient pas bons du tout et il était considéré comme une personne toxique dans l’environnement. Bien qu’à 27 ans, il ait obtenu une nomination aux Oscars pour Chaplin, sa principale actualité concernait les arrestations et la toxicomanie dans les années 90.

C’est en 1992 que Robert rencontré et tombé amoureux de Déborah Fauconnier, un artiste aux multiples facettes qui excellait dans le jeu d’acteur, la musique et le mannequinat. La curiosité est que seulement 42 jours après s’être vus pour la première fois, ils se sont mariés et l’année suivante, il est né Indien, leur seul enfant ensemble. Les choses ne se sont pas bien terminées du tout, car en 2001, elle a demandé le divorce et ils ont fini par se séparer.

Déborah, 56 ans, est né en Californie, aux États-Unis et dès son plus jeune âge a trouvé sa passion dans le monde artistique. Il a commencé au cinéma avec des rôles dans divers films qui n’ont pas eu beaucoup de succès, mais ont servi d’impulsion à son prochain projet. Il était dans Les mauvais garçons, Les portes, Pirates, M. Bluesman, Raccourcis et La dernière fête.

Son premier album studio est Diffuser, le deuxième Courageux comme moi a été publié en juillet 2003 et il a fallu un certain temps jusqu’en 2014 pour présenter Lève ton regard. Au début du siècle, les choses ont changé et Falconer a assuré qu’il y avait des « différences irréconciliables » entre eux et a même demandé la garde légale de son fils. Actuellement Indio Downey reste à l’écart des caméras.

