Avant Doctor Strange 2 : les conseils d’Elizabeth Olsen à la nouvelle figurine de Marvel Studios

L’actrice de WandaVision n’a pas hésité à donner sa meilleure recommandation à son nouveau partenaire. C’est ce qu’il faut savoir avant la première de son film avec Benedict Cumberbatch.

© GettyElizabeth Olsen se démarque dans le MCU en tant que Wanda Maximoff.

le Univers cinématographique Marvel non seulement il se développe avec de nouveaux projets, films et séries, mais il accueille également de toutes nouvelles personnalités. Mais les personnages historiques de la franchise de super-héros ne veulent pas perdre de vue tout ce qu’ils ont appris pendant le tournage et c’est pourquoi ils osent leur donner le meilleur conseil à vos collègues. Ou du moins il a montré elizabeth olsen!

Bien qu’ayant fait preuve d’une énorme capacité dans les films de vengeursce n’est qu’à la première de WandaVision au Disney+ que la sœur d’Ashley et Mary-Kate a complètement gagné l’affection de tous les fans de Marvel. Avec une interprétation unique, pleine de drame et de comédie à la fois, l’actrice s’est positionnée comme l’une des favorites de 2021. En ce sens, elle s’apprête désormais à réapparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maisonle caractère de Wanda Maximoff -aussi connu sous le nom Sorcière Scarlett– réapparaîtra en explorant le multivers. En plus de sa performance, jointe à celle de Benedict Cumberbatch et autres chiffres Xochitl Gomez fera ses débuts en tant que Amérique Chávez. Et pour cela, elle a reçu de bons conseils de sa co-star.

En dialogue avec le magazine D23 il a soutenu : «Elle m’a dit que Marvel veut vraiment dire business quand ils disent qu’ils veulent votre avis sur quelque chose. Il a dit qu’il ne fallait jamais hésiter à partager une idée avec eux ou à leur faire part de leurs commentaires.”. C’est qu’à seulement 15 ans, il est fort probable que lors de ses premiers jours de tournage il ait eu du mal à donner son avis complet sur les directions que son personnage s’apprêtait à prendre.

« Je suis content qu’il me l’ait dit parce que cela m’a donné plus de confiance pour faire ma part chaque fois que j’avais quelque chose d’utile à ajouter », a déclaré Gomez, qui a également noté qu’Olsen est une femme « grande et amicale », tandis que Cumberbatch est « tout aussi généreuse ». en tant que patient”. Il concluait ainsi avec beaucoup d’enthousiasme avant la première : « Je suis heureux de dire que Lizzie Olsen m’a donné quelques conseils !”.

