Avant d’être le soldat de l’hiver, Sebastián Stan était un garçon indiscret

Le faucon et le soldat de l’hiver est le nouveau hit Marvel publié par Disney Plus. Depuis son arrivée sur la plateforme de streaming, la série qui a Sebastian Stan et Anthony Mackie en tant que protagonistes n’a pas arrêté de faire rage puisqu’il fait partie de la phase quatre de l’UCM.

Après la disparition des vengeurs dans Avengers: fin de partie, Les multivers de Marvel ont commencé et avec lui de nombreux personnages qui semblaient auparavant secondaires, deviennent maintenant des protagonistes. C’est le cas de Falcon et The Winter Soldier, en particulier ce dernier qui a cessé d’être l’ami de Cap pour avoir un nom propre et même le principal d’une série.

Sebastián Stan est le grand protagoniste de Falcon et The Winter Soldier. Photo: (IMDB)



La première apparition de Sebastian Stan incarnant The Winter Soldier s’est produit en Captain America le premier vengeur (2011). Malgré le fait que son personnage était déjà connu des fidèles de Marvel, puisqu’il fait partie des bandes dessinées, il n’a atteint le grand écran que lors de la sortie du premier long métrage sur la vie de Steve Rogers (Chris Evans).







Cependant, pour l’acteur qui incarne ce soldat qui regrette désormais les dégâts qu’il a causés, ce n’était pas la première fois que son nom faisait partie de bandes importantes. Est-ce que, avant de rejoindre l’UCM, Sebastián Stan a longtemps participé à la série américaine à succès, Une fille bavarde.

Curieusement, la carrière internationale de Stan a commencé avec son interprétation de Carter Baizen, un jeune millionnaire qui fait sa première apparition dans le chapitre quatre de la fiction: « Mauvaise nouvelle, blair». Même s’il semblait que son rôle allait être temporaire, il a fini par être l’un des drames les plus controversés et les plus importants du drame pour adolescents de Manhattan, puisqu’il vient de dire au revoir dans la troisième saison de Une fille bavarde.

Première apparition de Sebastian Stan sur Gossip Girl. Photo: (IMDB)



De plus, pendant son temps dans la série, son personnage était l’un des nombreux petits amis que Serena Van der Woodsen (Blake Lively) avait. En fait, il aurait pu durer beaucoup plus longtemps en tant que partenaire, mais la proéminence que The Winter Soldier a commencé à prendre était beaucoup plus forte et il devait dire au revoir à la haute société new-yorkaise.