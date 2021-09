Avant de voir Cry Macho, regardez ces films de Clint Eastwood sur HBO Max pour vous en donner envie

Tout comme nos parents et grands-parents nous l’ont fait, maintenant nous le faisons avec nos enfants. Parler de Clint Eastwood à un garçon de 15 ans est une formidable opportunité d’interaction entre les générations et de perpétuer une conversation cinéphile qui tourne autour d’un homme devenu une légende du cinéma.

Les films de M. Eastwood que nos aînés ont vus au cinéma et que nous avons vus à la télévision grâce aux formats Beta, VHS et DVD, désormais les ados peuvent les retrouver en plateformes de diffusion en continu. Beaucoup ignorent leur existence, mais que l’accessibilité à un tel contenu est une excellente excuse pour s’asseoir avec eux, regarder ces films et en parler.

Le prétexte s’inscrit parfaitement dans ce moment qui s’est libéré Pleure mâle, titre qui incite les enfants à se demander qui est Clint Eastwood et pourquoi tant de choses sont dites sur sa vie d’acteur et de réalisateur. Une telle inquiétude vient de la recherche des premières sur le panneau d’affichage pour aller au cinéma et ils n’accueillent pas l’idée de voir un vieux cow-boy, ou « l’histoire d’être perdu et de se retrouver ».

Face à cette situation, ici à Divulgacher nous nous effondrons films sur Clint Eastwood qui peuvent rendez-vous sur HBO Max et servir de guide aux plus jeunes pour se rapprocher de la légende du cinéma et avoir un background à voir Pleure mâle, un titre qui plaît à de nombreux adultes car il s’agit peut-être de la lettre d’adieu à l’homme le plus dur du grand écran.

44 Magnum, Withering Impact, Intrépide de la mort, Hell Waiting Room







Ces quatre films appartiennent à la saga sur Dirty Harry, ou plutôt sur le détective Harry Callahan. Dans les années 70 et 80, Clint Eastwood personnifiait ce policier qui rendait justice à partir de ses propres méthodes, qui se distinguaient par leur manque d’éthique et leur violence. Avec son inséparable revolver, cet homme sans scrupules n’a pas tenté son cœur de tirer sur ceux qui agissaient contre la loi. Il a gagné le stigmate d’être un gars intraitable, sans aucun regret et une personnalité sèche.

Les impardonnables







Le chef-d’œuvre de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Il s’agit d’un western des années 90 où l’acteur reprend l’icône du cow-boy qui l’a identifié tout au long de sa carrière. Dans ce cas, il se présente comme Bill Munny, un tireur à la retraite à la solde qui accepte de revenir à la charge pour venger un groupe de prostituées maltraitées par d’autres cowboys violemment malades, des psychopathes. Ici, Eastwood dote son personnage de cow-boy de signes d’expiation, de repentir et d’un désir de changer de vie. De la même manière, il avertit qu’il a des sentiments et veut laisser derrière lui ce tireur d’affection rigide, agressif et distant qu’il a été pendant de nombreuses années.

*Au Homme qui pleure Il revient à l’habit de cow-boy, pourtant racheté. Il a montré des signes de déconstruction dans son rôle de Bill Munny.

Gran Torino







Abandonner le passé et une personnalité n’est pas si facile. En vieillissant, Eastwood essaie de se confronter. Avec cette histoire, il oublie le détective et le cow-boy pour donner vie à un vieil homme grincheux, en colère même contre son propre être. Mais derrière ce personnage, il y a un homme avec l’intention de faire ce qu’il faut, même si cela va à l’encontre de ses préjugés et de ses convictions. Cependant, il ne peut pas arrêter d’utiliser des armes, elles font partie de son ADN. Et il n’hésite pas à les utiliser pour protéger sa voiture.

Les ponts de Madison







Clint Eastwood peut-il tomber amoureux ? Avez-vous un coeur? Êtes-vous capable d’être attirant pour une femme ? La réponse est oui. Incroyable mais vrai, l’acteur et réalisateur a fait pleurer des millions de téléspectateurs avec l’histoire d’amour entre deux adultes qui semblaient avoir leur vie réglée avec leurs sentiments, mais ce n’est pas comme ça. À ce jour, la fin continue de faire pleurer les hommes et les femmes qui se sentent reflétés dans l’intrigue.

*Au Pleure mâle, Eastwood obtient la permission de prendre une décision différente de celle qu’il a prise avec le résultat de The Bridges of Madison. Un autre aspect de sa rédemption.

Un monde parfait







Il se rétablit en tant que représentant de la loi. La différence est qu’il ne veut plus tuer, il refuse d’utiliser son arme. Preuve en est lorsqu’il a devant lui la possibilité de s’en servir et qu’il renonce à le faire, il apparaît même désarmé devant l’homme qu’il pourrait bien abattre. Ce petit geste, qui s’est produit dans le cadre d’un fugitif qui a kidnappé un mineur qui l’aime, peut être vu comme un avertissement qu’il ne veut plus de balles sur son chemin.