Avant de cacher le PC, nous voulons maintenant que tout le monde le voie

Vous souvenez-vous de votre premier ordinateur? Moi oui. Je ne me souviens pas des composants exacts car à ce moment-là je l’ai utilisé pour parler sur le chat de Terra et jouer à un jeu de tissu de souteneur dont je n’ai plus entendu parler. Je me souviens aussi que je me fichais de la tourÀ tel point qu’elle était sous le bureau, hors de ma vue, car personne ne se soucie d’une tour en plastique gris bien fermée.

Désormais, à quelques exceptions près, les tours sont là pour les montrer. Les tours de bureaux sont toujours en cours de réalisation et sans prétentions majeures, avec leurs calottes grises, sans éclairage, sans prise d’air spectaculaire (car les composants qu’elles assemblent ne le nécessitent pas non plus), sans une face en verre trempé qui montre le graphisme et refroidissement liquide … Mais il suffit de jeter un œil aux principaux magasins d’informatique pour découvrir que ce qui était auparavant caché est maintenant fait pour être vu, et si on passe par Instagram, Reddit ou TikTok, on verra que, en effet, maintenant nous voulons montrer notre installer.

Mettez la tour sur le bureau, qui pour quelque chose a RVB

À mon avis, le fait que nous aimions montrer la tour a plusieurs raisons. Le premier est que les composants le demandent. Depuis une bonne poignée d’années, nous voyons des fabricants monter des LED RVB sur presque tous les composants. Voulez-vous des lumières? Eh bien, prenez des lumières sur les ventilateurs, sur le radiateur du processeur, sur la RAM et si vous vous mettez même sur le graphique lui-même. De plus, si vous achetez le mien, vous pourrez tous les contrôler en même temps et fabriquer des lampes en tissu sympa pour votre ordinateur. Et cela vous est dit par quelqu’un qui a accidentellement allumé des lumières RVB sur son PC et a fini par les mettre là où il le pouvait.

La vérité est que je ne comprends pas très bien d’où vient ce problème des lumières RVB. J’imagine qu’il s’agit de rendre le PC plus personnel, pour pouvoir le mettre dans la couleur souhaitée. Après tout, la tour sera noire, grise, blanche ou rouge, mais RVB vous permet de choisir entre 16,8 millions de couleurs, donc la gamme d’options est large. Cela, ou que la science-fiction et l’esthétique cyberpunk nous ont amenés ici, bien sûr, ou que l’avoir sur le bureau recueille moins de poussière que près du sol, ce qui peut aussi l’être.

Cela m’amène à la deuxième raison: puisque vous avez un ordinateur qui, d’une certaine manière, vous représente, ce serait moche de le laisser sous le bureau, non? Eh bien, nous le mettons sur le dessus pour que ça se voit. Cela, évidemment, signifie avoir un grand bureau, avec suffisamment d’espace pour mettre la tour, le moniteur (avec RVB, bien sûr), la souris, le clavier mécanique et le tapis de souris XXL, tous assortis. Maintenant, vous n’avez plus d’ordinateur, vous avez une configuration personnelle, quelque chose à vous, quelque chose qui vaut la peine d’être montré.

En fin de compte, tout ce redounds est une sorte de mythe: l’ordinateur de jeu. Pouvez-vous obtenir d’excellentes performances dans les jeux sans éclairage d’aucune sorte, en laissant l’ordinateur sous le bureau et avec une tour sans verre? Bien sûr. Mais jetez un œil aux communautés de jeux PC sur Internet et vous verrez ce qu’il faut: lumières, refroidissement liquide Douane qui donnent le vertige, une esthétique assez agressive en général … PC Gaming Master Race dans sa splendeur maximale.

Ici, nous péchons à partir d’une généralisation: que seuls les ordinateurs de jeu sont enseignés et que les ordinateurs de travail sont ennuyeux. Eh bien, rien n’est plus éloigné de la vérité. Il y a des configurations avec des tours sans RVB qui sont de la pure fantaisie, même certaines qui misent sur le minimalisme, en démontant la tour et en mettant les pièces sur le mur … Il y a des idées pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Et c’est drôle, car la tour est toujours l’un des éléments les plus gros et les plus lourds de l’installation. Quelqu’un à la recherche de praticité pourrait peut-être faire valoir que le plus utile serait de l’avoir sous le bureau pour profiter de cet espace ou simplement de le laisser libre pour donner une sensation d’espace. Mais bien sûr, alors vous voyez les tours, qui ne sont plus seulement un entrepôt pour les composants, mais qui sont tous un élément de design, et vous pensez « est-ce que je vais vraiment cacher cette jolie chose sous le bureau? »

En tout cas, j’estime que la technologie fait déjà partie de nous. Après tout, ce qui pouvait autrefois être considéré comme un simple outil commercial peut désormais être considéré comme une extension de nous-mêmes. L’ordinateur sert non seulement à lire des PDF et à créer des Excels, mais il nous permet également de concevoir, créer, lire, diffuser, partager, c’est quelque chose de personnel, quelque chose de nous et quelque chose qui nous pouvons apprendre à nous exprimer. Et c’est bien.