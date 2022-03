Avant Batman : 3 films de Robert Pattinson à ne pas manquer

in

Films

L’acteur a laissé derrière lui la stigmatisation d’une partie du public pour son rôle principal dans la saga Twilight et s’est réinventé en tant qu’interprète culte. Trois films incontournables !

© GettyRobert Pattinson

Il ne reste que quelques jours avant la première de homme chauve-sourisle film réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson qui promet de réinventer le mythe de la chauve-souris gothique avec une histoire sombre et dérangeante. Peut-être l’un des plus grands défis de la carrière professionnelle de l’acteur, qui a longtemps été catalogué pour sa participation à la saga crépuscule.

Aujourd’hui, Pattinson est un artiste respecté. Il a su se réinventer grâce au talent naturel qu’il possède et à l’intelligence dans le choix des projets dans lesquels il s’implique. homme chauve-souris est un exemple de cette ruse lors de la sélection d’un nouveau travail. Mais cette fonctionnalité date d’il y a un moment. Aujourd’hui, nous allons passer en revue trois films clés de la filmographie de Pattinson qui le présentent comme un véritable talent de sa génération.

+ Films incontournables de Robert Pattinson

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂