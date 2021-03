Avant 2025. Aston Martin prépare un SUV électrique et une voiture de sport

A l’heure où la marque britannique s’apprête à lancer une offensive produit, majoritairement basée sur des modèles existants, le nouveau président d’Aston Martin a révélé que deux nouveaux modèles 100% électriques feront également partie de ces nouvelles fonctionnalités. Plus précisément, une voiture de sport et un SUV, tous deux déjà pour 2025! Et tout cela, le jour où il a dévoilé la nouvelle F1 Safety Car et Medical Car.

La révélation a été faite par l’Américain Lawrence Stroll, actuel président d’Aston Martin, dans une interview au Financial Times, dont le britannique Autocar était au courant.

Dans ce témoignage, Stroll a révélé que les deux modèles électriques en route ne sont ni plus ni moins qu’un SUV et une voiture de sport. Dans le cas du SUV, le président d’Aston Martin a ajouté que, même avec le Brexit, le modèle sera produit au Pays de Galles, exactement au même endroit où la marque fabrique déjà le premier SUV de son histoire, le DBX.

Lawrence Stroll est le nouveau président d’Aston Martin

Quant à la voiture de sport, l’Américain a déclaré qu’elle serait produite dans l’usine de production historique de Gaydon.

Bien que situés à des endroits différents, le SUV et la voiture de sport entreront en production dès 2025, a-t-il déclaré.

Résultat du nouvel accord. Aston Martin aura des moteurs AMG sur mesure

Toujours sur les aspects techniques, Stroll a révélé au Financial Times que ces deux modèles bénéficieront, tout autant des propositions actuelles du constructeur, de la technologie Mercedes-Benz. Le constructeur allemand, qui, par ailleurs, détient désormais 20% du capital d’Aston Martin.

Enfin, en ce qui concerne la plateforme, il semble qu’elle puisse également provenir de Stuttgart, fournie par la marque star.

Les futures sportives 100% électriques d’Aston Martin devraient également s’inspirer de la DB11

Bien que ne voulant pas lever beaucoup de voile sur ces deux futures propositions zéro émission, Lance Stroll a tout de même révélé que le sport sera «une version moteur avant la DB11 / Vantage», dont le nom et les lignes finales sont encore sujets à confirmation.

Il convient également de noter que, malgré les liens avec les deux modèles en vente, Aston Martin avoue avoir abandonné la désignation DB dans le futur électrique, tout en conservant «nos lignes éblouissantes, notre suspension, notre comportement dynamique, et notre très personnalisé intérieur ».

F1 Vantage

Cependant, après avoir montré sa première voiture de Formule 1 en 61 ans, Aston Martin a annoncé, ce lundi, la Vantage Safety Car et la DBX Healthcare, qui seront utilisées la saison prochaine, lors du Championnat du Monde de Formule 1.

Les deux nouvelles acquisitions pour le championnat du monde de F1

Fruit d’un partenariat signé avec Mercedes-Benz, qui a été la marque responsable de la fourniture de ces véhicules d’assistance, l’Aston Martin Safety Car, qui sera chargée de s’aligner dans 12 des 23 courses de la saison, au départ de Grande Bahreïn Le prix, le 29 mars, présente des modifications substantielles du système de propulsion, du châssis et de l’intérieur. Annonçant, d’emblée, une puissance accrue à 535 ch, offerte par le déjà connu V8 4.0 litres twint-turbo.

Quant à la conduite, elle sera remise au même Bernd Mayländer, un pilote responsable de la conduite de la voiture de sécurité F1 depuis plus de 20 ans.

Enfin, quant à la DBX qui remplira les fonctions de voiture d’assistance médicale, elle restera beaucoup plus fidèle, organiquement, à la version route, optant plutôt pour une peinture et des solutions de sécurité conformes aux règles de la FIA.

En d’autres termes, le modèle conservera 531 ch de puissance, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes, ainsi que d’atteindre une vitesse maximale annoncée de 291 km / h, de sorte que, défend Aston Martin, «L’équipe médicale de la FIA peut répondre efficacement à une urgence».

