Aux portes de la mort : la malchance de Leonardo DiCaprio et les avions

L’acteur qui a remporté l’Oscar grâce à Le revenant Il était sur le point de perdre la vie à cause de deux voyages en avion qui ne se sont pas bien passés. Il l’a dit lors d’une conversation avec Ellen DeGeneres.

© GettyEn 2002, il incarne un faux pilote dans Attrape-moi si tu peux.

Le monde ne serait plus le même si aujourd’hui nous devions pleurer la mort de Leonardo DiCaprio, après un accident d’avion complètement évitable. C’est que, il paraît que la chance de l’acteur lorsqu’il est dans les hauteurs n’est pas idéale (ou peut-être, oui, s’il choisit de voir le verre à moitié plein). Dans une interview avec Ellen Degeneresl’artiste qui a gagné l’Oscar pour son travail en Le revenant Il raconta comment furent les deux expériences les plus terribles qu’il eut à vivre.

+L’avion pour la Russie avec Leonardo DiCaprio

S’il y a quelque chose qu’on ne souhaite même pas au pire des ennemis, c’est d’affronter une situation de vie ou de mort dans un contexte où la langue est une barrière. donc c’était pour Di Caprio qui a frôlé la mort lors d’un vol vers la Russie qui ne s’est pas déroulé comme prévu. « J’étais dans un avion pour la Russie et le moteur a explosé. Je regardais par la fenêtre et le moteur s’est complètement transformé en une boule de feu. »a détaillé l’artiste.

Ce qui est curieux, c’est que, d’après ce qu’il a dit, personne d’autre dans l’avion ne semblait se rendre compte qu’il y avait un incendie à l’extérieur du navire. « Ils étaient tous des passagers russes et j’ai senti que j’étais mort et que j’étais allé au paradis, parce que personne n’a rien dit »révélé en racontant : « J’ai crié à tue-tête : ‘Qu’est-ce qui se passe ?' »jusqu’à ce que les gens commencent à le regarder. « L’hôtesse de l’air est venue vers moi et m’a dit : ‘On dirait qu’on a un petit problème. Nous avons perdu l’un des moteurs », et un Russe demande : « Combien de moteurs avions-nous ? et elle dit : ‘Eh bien, nous en avons eu deux. Maintenant, nous en avons un ‘ »rappelle l’artiste. Selon son récit, l’avion a perdu du carburant pendant 45 minutes jusqu’à ce qu’il puisse effectuer un atterrissage d’urgence.

+ Les parachutes ne s’entendent pas très bien avec Leonardo DiCaprio

Pour l’acteur de Il était une fois… à Hollywoodil y eut une séquence dans laquelle toute sa vie défila devant ses yeux et c’était alors qu’il tombait dans le vide à toute vitesse. Di Caprio il avait accepté de sauter en parachute avec des amis, mais ceux qu’il avait dans son sac à dos n’avaient pas été rangés correctement. « Quand les deux parachutes ne s’ouvrent pas, vous avez tendance à ne pas le répéter »a-t-il expliqué, avant de raconter ce qui s’est passé.

« J’ai sauté de l’avion et mon premier parachute ne s’est pas ouvert. C’est en tandem, donc vous avez quelqu’un sur votre dos. Il a coupé cette corde, on tombait vers la Terre, c’est là que tu commences à voir la vie défiler devant tes yeux. Le deuxième était également emmêlé, j’ai vu tous mes amis ouvrir leurs parachutes et j’ai continué à plonger en apnée », assuré. D’après ce qu’il a pu compter, le problème avec le parachute s’est propagé « pour quelques bonnes, je ne sais pas, 20 ou 30 secondes », jusqu’à ce que le spécialiste qui l’accompagnait soit capable de le résoudre. Le problème est qu’en raison de leur vitesse, ils pourraient se casser les jambes à l’impact. Bien que cela ne se soit pas produit, Leo a juré de ne plus se soumettre à cela : « Ce fut l’une des pires expériences de ma vie et je ne le referai plus jamais ».

