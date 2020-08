Aux Pays-Bas, même les ministres lancent des commits sur GitHub, et ils le font vendredi et directement dans la branche principale.

Nous sommes habitués aux ministres qui lancent des projets en coupant des rubans, mais aux Pays-Bas, ils commencent à aller plus loin et maintenant sont encouragés à s’engager dans des projets logiciels sur GitHub.

C’est ce qui s’est passé avec le site web dédié au service de suivi des contacts des Pays-Bas, appelé CoronaMelder (“Corona Notifier”) et dont le code est apparu sur GitHub grâce à un engagement du ministre néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports, Hugo de Jonge. Il l’a fait dans le référentiel maître et un vendredi, rien de moins, ce qui a provoqué des commentaires singuliers de la communauté d’utilisateurs et de développeurs de ce gigantesque référentiel de logiciels.

Le vendredi et directement sans pull request? Le ministre aime vivre dangereusement

Le ministre a voulu profiter de l’occasion pour inclure un message dans le commit – une façon de nommer l’action de sauvegarde d’un fichier ou d’une série de fichiers dans le référentiel à un certain moment – dans lequel apprécié les efforts des développeurs de l’application CoronaMelder et du site Web créé pour offrir des informations à ce sujet.

Brutal, l’inauguration typique que les politiciens font couper la bande mais numérique, avec un commit sur le github d’un ministre. Les commentaires sont excellents https://t.co/NGR7ziO1nT – javi santana (@javisantana) 2 août 2020

Avec cette action, le ministre a annoncé la “publication du site Web CoronaMelder.nl” et a adressé ses remerciements à tous les “bénévoles qui ont contribué à la conception, au code et à la documentation, sécurité, confidentialité, commentaires constructifs et plus “:

La publication de code de site Web est maintenant disponible pour quiconque peut le reproduire en le forçant ou en l’améliorant sur place, il devient un autre des millions de projets qui sont ajoutés au gigantesque référentiel de logiciels géré sur GitHub.

La surprise est que le «commit» a été fait par un ministre, qui l’a également fait de manière frappante. Il l’a publié directement dans la branche principale et vendredi, quelque chose que les développeurs ont commenté en plaisantant Parce que dans les projets, vous vous engagez généralement d’abord dans une branche de développement, puis vous «fusionnez» la branche maître et la passez en production (la phase finale). Comme certains utilisateurs l’ont affirmé, «le ministre aime vivre dangereusement».

De plus, il n’est pas habituel d’entrer en production un vendredi car ne laisse pas de marge de manœuvre avant le week-end: S’il y a des erreurs, les développeurs se reposeront normalement, ce qui rend beaucoup plus conseillé de faire ce type d’action un lundi ou un mardi, en début de semaine.

Les développeurs ont néanmoins salué l’action et a souligné que le ministre par exemple, il a montré comment utiliser Markdown pour écrire ce commentaire. Même la Dutch Free Software Foundation a félicité le ministre, de nombreux autres utilisateurs envoyant des messages avec des GIF animés avec le fameux “Respect”.

Bien que le site Web soit déjà disponible, L’application ne peut être téléchargée que le 17 août pour les Néerlandais, et leur activité réelle commencera le 1er septembre. Actuellement, l’application est en phase pilote dans la région de Twente.

