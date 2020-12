Aux États-Unis, les modèles Toyota et Lexus aideront à trouver des restaurants végétaliens

Conscient de la croissance du véganisme aux USA (il y a déjà 9,6 millions de végétaliens dans ce pays), Toyota a rejoint HappyCow, une plateforme en ligne qui vous aide à trouver des restaurants végétaliens aux États-Unis, pour que les fans de ce régime qui possèdent une Toyota ou une Lexus trouvent facilement un restaurant végétalien.

Grâce à ce nouveau partenariat, Toyota et Lexus 2020 et plus récents équipés du système «Destination Assist» commenceront à profiter des services de cette plateforme en ligne. Pour utiliser cette fonctionnalité, les chauffeurs n’auront qu’à appuyer sur le bouton «Destination» du système d’infodivertissement et ils contacteront un assistant qui, dès que le chauffeur mentionnera qu’il est à la recherche d’un restaurant vegan, utilisera la plateforme HappyCow pour trouver l’établissement le plus adapté prochain.

Bien qu’il s’agisse, pour l’instant, d’un service exclusif pour les États-Unis, selon le site Web VegNews, Toyota envisage la possibilité d’étendre ce service d’assistance à la recherche de restaurants vegan dans d’autres pays.