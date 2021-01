Aux Etats-Unis. La NHTSA «force» Tesla à collecter un tiers de la production 2020

Mauvaise nouvelle pour Palo Alto, USA. L’agence américaine de sécurité routière, NHTSA, vient de notifier Tesla Inc., exigeant qu’elle récupère un total de 158 000 voitures aux États-Unis, en raison d’un problème qui met en danger la sécurité des automobilistes. En gros, c’est environ 1/3 de ce que la marque a produit en 2020…

La nouvelle a été avancée par l’agence française France-Presse (AFP), ajoutant que les préoccupations de la NHTSA ont à voir avec un possible épuisement de la capacité de mémoire de l’ordinateur de bord de la voiture. Ce qui, défend l’organisme, pourrait conduire à un risque accru d’accidents.

Toujours selon les mêmes sources, les modèles Model S, fabriqués entre 2012 et 2018, et Model X Dual Motor, produits entre 2016 et 2018 sont en cause.

Tesla modèle S

Dans la lettre envoyée à Tesla mercredi dernier, l’agence fédérale défend qu ‘ »il y a un défaut lié à la sécurité des véhicules, dans les modèles examinés », et qui passe par la capacité de mémoire des ordinateurs de bord, à savoir le info-divertissement (MCU), dont le cycle de vie est limité. Ce qui, à son tour, peut les empêcher de fonctionner correctement, entraînant la suppression des cycles de mémoire.

Selon la NHTSA, « lors d’une panne de MCU, l’écran devient noir et la caméra montrant la vue arrière, également une caméra de sécurité, n’est plus disponible ». Ce qui, ajoute cet organisme, fait « augmenter le risque d’accidents, pouvant causer des blessures ou la mort ».

La NHTSA mentionne également que ce problème peut affecter, même, les performances du système d’aide à la conduite, le fameux AutoPilot.

Le système de conduite semi-autonome AutoPilot en fonctionnement

Un tiers des ventes 2020

Plus qu’un avertissement, la demande de l’American Road Safety Authority a ajouté des difficultés à l’entreprise fondée par Elon Musk, puisqu’elle couvre un total de 158 mille voitures en circulation aux États-Unis. Autrement dit, environ 32% de toutes les voitures vendues par le constructeur en 2020.

Pourtant, Tesla peut refuser l’exigence de la NHTSA, à condition qu’elle fournisse des explications au régulateur, jusqu’au 27 janvier prochain.

Tesla modèle X

Il est également important de se rappeler que cette nouvelle survient à un moment où les actions de Tesla augmentent clairement, après que la société a vu sa valeur multipliée par sept en 2020.

Malgré cela, les ventes de Tesla sont toujours bien en deçà des chiffres obtenus par les principaux constructeurs traditionnels, n’ayant pas dépassé 499550 véhicules en 2020. Très éloignées, par exemple, des quelque 11 millions de véhicules vendus par Volkswagen en 2019.

