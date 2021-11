Autumn Road Trailer vous invite dans une maison hantée dirigée par Spooky Twins

Gravitas Ventures et The Last Motel ont annoncé Route d’automne est maintenant disponible pour regarder en VOD. Le drame d’horreur à saveur d’Halloween suit une jeune femme qui revient dans sa ville natale dix ans après la disparition de sa sœur et se retrouve avec deux frères qui dirigent une maison hantée. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Riley Cusick, qui a déjà réalisé un certain nombre de courts métrages et est apparu comme acteur dans Chelsea Stardust Panique satanique et Joe Begos VFW, fait ses débuts en tant que réalisateur dans Route d’automne et fait la une des journaux en tant que jumeaux Charlie et Vincent. Il est rejoint à l’écran par un casting comprenant Lorelei Linklater (Enfance, Bombe Ville), Justin Meeks (Tuer ou être tué, garçons Bouchers) et Lar Park Lincoln (Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau).

Le synopsis se lit comme suit : « 10 ans après la disparition d’une jeune fille le soir d’Halloween, sa sœur ravagée par le chagrin retourne dans sa ville natale pour faire la paix avec son passé non résolu. En chemin, elle se retrouve mêlée à deux jumeaux identiques idiosyncratiques de son enfance qui dirigent maintenant la maison hantée au bord de la route de la ville. N’ayant nulle part où aller, elle est entraînée de plus en plus profondément dans leur monde de peurs, de secrets et de maison des horreurs enchanteresse.

Alors qu’un jumeau la rapproche, les menaces et les tactiques effrayantes de l’autre dégénèrent jusqu’à un point de rupture où il doit décider quelles lignes il est prêt à franchir. Dans le même temps, sa connexion avec sa sœur grandit alors qu’elle commence à découvrir de nouvelles informations sur qui elle était et ce qui s’est passé cette nuit-là il y a toutes ces années. Les trois âmes hantées se retrouvent bientôt dans un voyage mélancolique vers la vérité dans le contexte d’une saison d’Halloween qui approche et de l’anniversaire de la disparition de sa sœur.

« Je voulais vraiment jouer les deux rôles », a déclaré Riley Cusick à propos du portrait des jumeaux, via D Magazine. « C’était amusant d’explorer cette dualité. L’un était en train d’extérioriser et l’autre d’intérioriser tout de notre passé. Ils ne savent tout simplement pas comment passer à autre chose, alors ils ont leurs propres caprices et bizarreries.

«Je suis certainement sorti de là avec une grande appréciation pour les maisons hantées et tout le talent artistique qu’ils mettent dans ces choses. C’est vraiment un média à part entière », a-t-il également déclaré à propos du lieu de tournage principal du Graystone Haunted Manor au Texas. «Ils ont toutes ces histoires et ces personnages auxquels ils se sont engagés. C’est beaucoup plus réfléchi que certaines personnes pourraient l’imaginer.

Il a ajouté: «Nous ne voulions pas que ce soit un film pandémique. Nous ne voulions pas faire quelque chose de petit. Nous voulions prendre un grand swing, alors nous avons fait quelque chose qui avait un grand emplacement, l’effet double-jumeau, et nous avions des effets spéciaux. Nous avions un gros casting, mais nous sommes restés fidèles au protocole. »

Route d’automne est maintenant disponible partout en Amérique du Nord sur diverses plateformes numériques et câblées, notamment iTunes, Amazon, Vudu, Google Play, Comcast, Dish et Shaw. Si vous cherchez à faire durer la fête d’Halloween après les vacances à la fin du mois dernier, un bon moyen de le faire est de regarder plus de films d’horreur sur le thème d’Halloween comme Route d’automne.





