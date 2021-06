Autres rôles de Tom Hiddleston dont on a parlé

Tom Hiddleston est honoré d’avoir été avec le personnage de Loki pendant 10 ans dans l’univers cinématographique Marvel. Depuis Thor En 2011, l’acteur britannique s’est fait un nom parmi les fans du MCU et était fortement lié au papier. Cependant, en plus d’atteindre la franchise avait des emplois importants où il a montré des facettes totalement différentes de son talent. Revoyez les séries et les films où vous pouvez le voir!

Les meilleurs rôles de Tom Hiddleston en plus de Loki

Le gestionnaire de nuit

Mini-série

An: 2016

Personnage: Jonathan Pin.

Camarades de classe: Hugh Laurie, Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Tom Hollander.

Parcelle: D’après le roman de John Le Carré publié en 1993. L’ancien soldat britannique Jonathan Pine est recruté par l’agent Burr, des services de renseignement, pour infiltrer le réseau d’un marchand d’armes international dirigé par Richard Onslow Roper. (FILMAFFINITÉ).







Minuit à Paris

Film

An: 2011

Personnage: F. Scott Fitzgerald.

Camarades de classe: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard, Michael Sheen.

Parcelle: Gil Pender est scénariste et romancier en herbe. En vacances à Paris avec sa fiancée, il part en solo pour un tour de la ville. Lors d’une de ses excursions nocturnes, il rencontre un groupe étrange mais familier qui le fait voyager dans le temps pour passer une soirée avec les icônes de l’art et de la littérature de l’ère du jazz.







La couronne creuse

Série

An: 2016

Personnage: Henri V d’Angleterre.

Camarades de classe: Pip Torrens, Geoffrey Palmer, David Bamber, Lambert Wilson, Robert Pugh, Toby Sebastian, Shonn Gregory, Mark Tandy, Josef Altin, Simon Armstrong.

Parcelle: The Hollow Crown est une série d’adaptations télévisuelles britanniques de l’histoire de William Shakespeare.







Le grand Bleu

Film

An: 2011

Personnage: Freddie Page.

Camarades de classe: Rachel Weisz, Simon Russell Beale, Ann Mitchell, Harry Hadden-Paton, Sarah Kants, Jolyon Coy, Karl Johnson.

ParcelleDes scènes de flashback révèlent la romance destructrice entre l’épouse d’un juge britannique et un gracieux pilote de la Royal Air Force.







Pic cramoisi

Film

An: 2015

Personnage: Sir Thomas Sharpe.

Camarades de classe: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Charlie Hunnam et Jim Beaver.

Parcelle: tout se passe en Angleterre au XIXe siècle. Edith est une jeune femme récemment mariée à Sir Thomas, un homme charmant. Edith emménage dans le manoir que sa famille possède en Cumbrie, une région du nord de l’Angleterre, et là, Edith, qui est capable de parler aux morts, découvre que son mari et sa sœur, Lady Lucille, cachent un sombre secret .