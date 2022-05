Autres films réalisés par James Cameron en plus d’Avatar et Titanic

recommandations

Le réalisateur derrière le film le plus rentable de l’histoire du cinéma possède un large répertoire plein de titres. Nous vous disons quels sont certains de ces films et où les regarder.

© GettyJames Cameron fera une suite d’Avatar après plus d’une décennie.

Presque tout James Cameron le toucher se transforme en or. C’était pour la première fois au milieu des années 1990, lorsque grâce à Leonardo DiCaprio et Kate Winslet converti en titanesque dans le film le plus rentable de l’histoire. Puis, plus d’une décennie plus tard, il a battu son propre record avec Avatar, Zoe Saldana et Sam Worthingtonqui pendant un certain temps lui a été enlevé par Avengers : Fin de partiemais que d’une relance est revenu pour récupérer.

Cette semaine, les progrès officiels de Avatar : la voie de l’eau, qui sortira sur grand écran à la mi-décembre. Il est juste de souligner que ceux qui sont allés au cinéma pour voir Doctor Strange dans le multivers de la folie Ils ont eu l’honneur d’être parmi les premiers à voir la bande-annonce, et elle n’a été téléchargée que cette semaine sur Internet pour que le reste du monde puisse la voir. Dans ce contexte, si vous souhaitez en savoir plus sur la filmographie de Cameronnous vous parlons de trois films et où les voir.

+ Films incontournables de James Cameron

terminateur

Directeur de titanesque est le père de l’une des sagas de science-fiction les plus importantes de l’histoire du cinéma, celle à laquelle il a fini de consacrer Arnold Schwarzenegger comme un héros d’action. En 1984, Cameron était devant terminateur, le film dans lequel une machine a été envoyée du futur pour mettre fin à la vie de celui qui allait être le héros de l’humanité et chargé de sauver le monde du soulèvement des robots. Des années plus tard, ce serait Terminateurs 2 et cela présenterait l’un des rares cas où une suite était considérée comme meilleure que son prédécesseur. Vous pouvez voir le premier dans Amazon Prime Vidéo et le deuxième en Netflix Oui Étoile+.

Extraterrestres

Après quoi Ridley Scott changera à jamais l’histoire du cinéma par la main de Alien, le huitième passagerla première des suites arriverait dans cette saga qui s’apprête à avoir sa propre série. Extraterrestres est devenu une nouvelle suite réalisée par Cameron (j’avais déjà fait la même chose avec Piranha depuis Joe Dante). Avec ripley en tant que rescapé du massacre de le navire Nostromo, c’est elle qui doit mener une expédition sur la planète des redoutables extraterrestres, qui après avoir été colonisée semble être tombée dans un drame. Vous pouvez le voir dans Étoile+.

vrais mensonges

Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis star dans cette production où Harry est un agent spécial travaillant pour l’agence omegadépendant du gouvernement dans le plus grand secret, qui cherche à mettre fin au terrorisme. Harry il est marié avec Hélène, qui ne supporte plus la routine de sa vie et ne sait rien de l’activité que cet espion développe réellement. Cependant, en découvrant son métier, elle deviendra son alliée dans une mission dangereuse. Ce film n’est sur aucune plateforme Diffusion.

