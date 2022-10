Autres cas réels similaires à celui de la série « Vigilante »

De nombreux utilisateurs de Netflix ont été surpris par les événements présentés dans la série « Observateur » (« L’Observateur »). La vérité est que l’histoire du harceleur du couple de Nora et Dean Brannock Il est inspiré de faits réels et, malheureusement, ce n’est pas le seul cas similaire.

En ce sens, le portail CheatSheet a compilé deux histoires présentant de nombreuses similitudes avec ce qui a été vécu dans la maison de Boulevard 657. Ceux-ci ont même retenu l’attention d’importants médias.

Voulez-vous en savoir plus? Découvrez d’autres cas réels similaires à celui ci-dessous. Série Netflix « Vigilante ».

LE CAS DES LETTRES DE CIRCLEVILLE

Depuis 1977, un écrivain anonyme a lancé une campagne visant à terroriser les habitants de la petite ville de Circleville, Ohio. Celui-ci semblait connaître ses secrets et les révélait ainsi dans ses lettres.

Les principales victimes ont été Gordon Massieun travailleur de l’une des écoles, et Marie Gillispie, chauffeur de bus. L’auteur des lettres les a menacés, affirmant qu’ils avaient une liaison extraconjugale.

Plus tard, le mari de Gillispie Il est mort dans un accident après avoir insisté pour connaître l’auteur. Enfin, son beau-frère Paul Freshour il a été emprisonné pour tentative de meurtre.

Quand il était en prison, les missives n’arrêtaient pas d’affluer. Cependant, ils ont cessé à sa libération. Selon CBS News, l’identité du responsable reste un mystère, puisque frais Il a toujours nié être le coupable.

LE CAS DE LA FAMILLE WACKER

Un autre cas est celui qui a touché la famille composée du couple âgé Bill et Dorothée Wacker. Tous deux vivaient dans une ville de l’Ohio lorsqu’ils ont commencé à être victimes de harcèlement.

En 1984, ils sont entrés dans sa maison pour cambrioler. Plusieurs mois plus tard, ils ont reçu un homme étrange chez eux qui a demandé à utiliser le téléphone. Cela a attaqué DorothéeIl l’a ligotée et a pris la fuite. De plus, diverses choses ont été volées dans la maison.

Plus tard, chacun de ces objets a été rendu, un par un, au couple. Depuis lors, ils ont reçu des appels menaçants, des notes manuscrites, des coups frappés la nuit à leur porte et d’autres événements étranges pendant près d’une décennie.

Finalement, Bill Wacker il est mort en 1999. Dorothée, 11 ans plus tard. Un péché « Vigilant »l’auteur n’a jamais pu être identifié, mais son identité fait toujours l’objet de discussions dans des séries de podcasts et des forums Internet.

