Autre surprise : Netflix vient d’annuler cette série créée en 2021

Netflix Il se positionne actuellement comme le meilleur service de streaming au monde en disposant d’une large bibliothèque de contenus et en produisant divers projets qui sortent semaine après semaine. Le côté négatif de la plate-forme est que certaines de ses séries n’atteignent pas le niveau minimum pour obtenir un renouvellement et se terminent par une annulation, comme cela s’est déjà produit dans d’autres cas et comme confirmé ce mercredi avec une autre émission.

Il est de notoriété publique que la compagnie du N met 28 jours pour connaître les chiffres réels de reproduction dans le monde et là ils décident si le chemin est la suite ou la fin abrupte. Cette année a été difficile pour les programmes originaux, puisque de nombreux titres ont été annulés, Quoi Monarch, Les Irréguliers, L’Héritage de Jupiter, Atypique, Hit & Run, Dash & Lily et Minuscules jolies choses.

+ Nouvelle annulation Netflix

Le média américain Date limite rapporté il y a quelques heures que la série Zéro froid ou Rêves de paradis, comme on l’appelle en Amérique latine, a été annulé par Netflix après une seule saison qui a débuté en 2021. « Il n’y a actuellement aucun projet de deuxième partie. Nous sommes très fiers de l’émission que nous montons et de son succès mondial. Sheffield était un endroit merveilleux pour filmer et nous sommes impatients de revenir dans la ville avec de futurs projets. »a déclaré un porte-parole au site.

De quoi s’agissait-il Rêves sur glace? Résumé officiel : « Il raconte l’histoire de la patineuse Kayla, 15 ans, dont la vie au Canada est bouleversée lorsque son frère jumeau, Mac, est accepté dans une prestigieuse académie de hockey sur glace et que la famille doit déménager au Royaume-Uni. Le cœur brisé de voir leur les parents abandonnent Privilégiant les rêves de son frère aux siens, Kayla doit trouver sa place sur la glace et éviter d’être éclipsée par la superstar de Mac ».

Ce spectacle créé par Kirstie Falkous et John Regier est arrivé en streaming le 15 mars de cette année et a été bien accueilli par le public, donc en termes d’audience, il y avait un coup de pouce, bien qu’il y ait sûrement une autre raison qui n’a pas été communiquée. Avec les annulations qu’ils ont eues en 2021, Netflix a répondu aux allégations d’abandon disproportionné de ses projets et a affirmé qu’ils étaient conformes aux normes de l’industrie.

