Autre erreur ? Une nouvelle image officielle confirme Tobey Maguire dans Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il est à quelques jours d’atteindre les cinémas du monde pour réveiller la ferveur des fans de l’univers cinématographique Marvel. Le film mettra en vedette le multivers tant attendu qui ramènera les méchants connus du passé, mais on s’attend à voir le Spider-Verse avec deux autres versions de Peter Parker, en plus de celui de Tom Holland. Tobey Maguire vient-il d’être officiellement annoncé ?

L’interprète du super-héros dans les films de Sam Raimi a été l’un des premiers à être nommé sur ce projet et deux autres dans le futur du projet. MCU, mais la vérité est que jusqu’à présent, aucune voix officielle ne l’a confirmé. Les fuites nous disent qu’il fera partie de la production près de Andrew Garfield, mais cet acteur a fait référence à sa participation et l’a niée plus d’une fois.

+ Confirmé le Spider-Verse?

Ces dernières heures, les fans sur les réseaux sociaux se sont fait l’écho d’une image promotionnelle qui les a coupés le souffle, puisque étant un fonctionnaire, il laissa voir la révélation que tout le monde attendait. ont été publiés images d’une campagne publicitaire entre Sony et Bank Mandiri, la plus grande banque d’Indonésie, dans laquelle on voit Holland’s Spidey devant les antagonistes, mais dans l’un d’eux on le voit avec la version de Tobey Maguire se battre contre Electro.

Ce qui les laisse en évidence qu’ils ont apparemment fait une erreur et publié une photo qui n’était pas censée le faire, c’est que Dans le compte Instagram officiel de la banque, il est déjà supprimé et seul Tom’s Spider-Man avec Doctor Octopus, Green Goblin et Electro ont quitté les arts. Il est clair que Sony et Marvel Studios ont fait tout leur possible pour générer le plus de mystère possible, mais ces types d’erreurs, ajoutées à celle de quelques jours d’une chaîne de cinéma ajoutant Maguire et Garfield au casting, ne font rien de plus. que de finir de gâcher et d’affirmer ce que le fandom veut voir.

Après tant de fuites et de commentaires fermés, il semble qu’il n’y ait aucun moyen que le Spider-Verse brille par son absence dans le prochain film, mais la vérité est que il n’y a toujours pas d’annonce officielle des sociétés de production, et c’est ce qui fait douter quand on y pense. La vérité sera découverte à partir du 15 décembre lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison frapper le grand écran, dans un événement qui promet d’être épique pour le MCU.

