Autozitania. Les produits continentaux sont en campagne en novembre

Texte: Carlos Moura

Date: 12 novembre 2020

Autozitânia promeut l’acquisition de produits Continental à travers une campagne qui dure jusqu’à fin novembre.

En novembre, Autozitânia mène une campagne en cours visant les produits de la marque allemande Continental. L’objectif est de récompenser les clients pour l’achat de pièces auprès du fabricant allemand.

Jusqu’à fin novembre, les clients d’Autozitânia reçoivent une offre sous forme de carte Dá lorsqu’ils achètent des produits Continental d’une valeur égale ou supérieure à 500 euros.

Continental est l’un des cinq plus grands fournisseurs de pièces de rechange et est présent dans le monde entier. A travers Autozitânia, le constructeur allemand propose plusieurs solutions pour le marché national du remplacement, notamment les kits de distribution et les courroies, qui couvrent plus de 90% du parc automobile portugais.

Autozitânia est une entreprise dédiée à l’importation et à la distribution de pièces pour véhicules automobiles sur tout le territoire national. Il travaille avec les meilleurs fabricants de composants automobiles, qui garantissent une offre d’excellente qualité.

LIRE TROP

Autozitania. Campagne bougie NGK jusqu’à la fin de l’année

L’entreprise dispose d’un groupe d’employés qui combinent leur expérience avec des formations techniques et comportementales pour pouvoir traiter le client comme un partenaire, comme une extension naturelle de leur entreprise. Plus que la simple vente de pièces automobiles, Autozitânia entend offrir un excellent service à tous les niveaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂