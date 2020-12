AutoX a déployé toute une flotte de taxis entièrement autonomes et sans conducteur à Shenzhen, en Chine

Les voitures sans conducteur se veulent l’avenir et les taxis semblent être les premiers à le populariser. Au cours des dernières années, différentes entreprises du monde entier ont expérimenté voitures sans conducteur avec un accent particulier sur le transport de passagers. En ce 2020, nous voyons les premiers résultats. Waymo est déjà licencié aux États-Unis et maintenant AutoX a lancé une flotte de taxis sans conducteur en Chine.





AutoX est une société de taxi autonome qui opère en Chine depuis un certain temps. Au cours des six derniers mois, il a testé avec véhicules sans conducteur autour de la ville de Shenzhen. Après le succès de ces tests, il a finalement obtenu la licence pour ouvrir sa flotte de voitures sans conducteur au public. Et il l’a fait en rien de plus et rien de plus qu’au centre d’une mégapole comme Shenzhen.

Technologie de pointe et confiance à 100% dans ce que la voiture décide

Pas n’importe quel véhicule peut être utilisé pour cette tâche. Les voitures utilisées par AutoX sont équipé de la cinquième génération du système autonome de la marque. Cela comprend deux LiDAR, des radars 4D, des caméras haute résolution, une multitude de capteurs et un système informatique complexe qui comprend toutes les données collectées et décide en temps réel de ce qu’il faut faire de la voiture.

Dans une vidéo promotionnelle publiée par l’entreprise, nous pouvons voir comment la voiture parvient à gérer les situations de circulation commun en ville et sans chauffeur:

Il existe une différence importante par rapport aux autres entreprises qui exploitent des taxis autonomes: il n’y a pas de conducteur de sécurité. D’autres entreprises ont généralement un opérateur dans la voiture pour prendre le contrôle du véhicule si nécessaire. D’autres ont simplement une télécommande depuis une centrale pour accéder et contrôler les véhicules si nécessaire. Dans ce cas, aucune des options n’est disponible, les passagers dépendent entièrement de ce que le véhicule décide, toujours.

Pour le moment AutoX a déployé au total plus de 100 voitures autonomes à Shenzhen et Shanghai qui fonctionnent déjà. Mais il a également des projets de test dans cinq villes à travers le monde.

D’autres entreprises qui sont mise actuellement beaucoup sur les taxis autonomes Ce sont les Waymo américains ou les Didi chinois. Le premier d’entre eux est également autorisé depuis octobre dernier pour opérer dans certains endroits aux États-Unis. Le second a récemment présenté son propre véhicule qu’il utilisera comme voiture autonome. Vous ne devez pas non plus oublier Uber.

