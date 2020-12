Automobili Pininfarina conclut son programme de test avec l’hypercar Battista

Automobili Pininfarina a annoncé l’achèvement du programme d’essais à grande vitesse de l’hypercar Battista au centre technique Nardo en Italie. Avec quatre moteurs électriques et un système innovant de vectorisation de couple, cette hypercar offre une puissance de 1926 ch.

Le centre technique Nardo en Italie a été l’étape choisie par Automobili Pininfarina pour l’achèvement du programme d’essais à grande vitesse avec l’hypercar électrique Battista.

Selon le constructeur transalpin, le pilote d’essai Georgios Syropoulos a effectué une série de tests dynamiques sur les 12,6 kilomètres de l’anneau de Nardo, en plus d’effectuer une série de virages sur les 6,2 kilomètres du même circuit.

Bien que l’entreprise n’ait pas avancé les vitesses atteintes par la voiture, il convient de noter que les tests ont été réalisés avec un prototype de pré-série et avec une configuration intérieure finale.

«Le potentiel de performance spectaculaire de Batista est clair», déclare Georgios Syropoulos. «Nos clients n’ont jamais connu une telle accélération, qui auront encore la possibilité d’affiner leur expérience en utilisant une gamme de modes de conduite, permettant à cette hypercar d’offrir bien plus que de la vitesse pure.

Avec une autonomie de 500 kilomètres en zéro émission et une technologie de traction intégrale sophistiquée, chaque sortie Battista sera un plaisir ».

Nouveaux essais routiers

Une fois les tests terminés à Nardo, Automobili Pininfarina utilisera neuf prototypes lors d’essais routiers et utilisera également d’autres pistes privées. L’objectif est de développer et d’affiner les paramètres du châssis, ainsi que le système avancé de vectorisation du couple.

«Ce test est une période passionnante pour nos clients et l’équipe d’Automobili Pininfarina, alors que nous franchissons une nouvelle phase dans le développement de la voiture de sport italienne jamais produite», a ajouté Paulo Dellacha, chef de produit d’Automobili Pininfarina.

«Nous avons mené un vaste programme de développement en utilisant une technologie de simulation avancée et nous pouvons désormais affiner l’étalonnage du châssis Battista et du système pionnier de vectorisation de couple à quatre moteurs sur route et sur piste», ajoute-t-il.

Pininfarina Battista est équipé de quatre moteurs électriques qui développent une puissance combinée de 1926 ch et un couple de 2300 Nm.

