Autobus est optimiste pour 2021 et sort sa nouvelle chanson «Je veux changer» | 45S

Autobus Il a su contourner cette année 2020 compliquée et s’est concentré sur la poursuite de la production de ce qui sera son prochain album Durée de vie de la portée qui verra le jour au milieu de l’année. Cette fois, ils ont anticipé leur troisième single « Je veux changer » et peut-être le morceau le plus nostalgique de l’album.

Pour le groupe, « Je veux changer » symbolise un état de réflexion dans lequel ils laissent derrière eux toutes les mauvaises choses que 2020 a apportées et proposent de chercher de nouveaux chemins vers la lumière.

«Tout est possible dans les rêves», déclare Luis Enrique Piccini, leader du groupe. «Dans les rêves, on n’est rien et tout à la fois. Et parfois, avant de plonger dans ce monde de rêve, on aspire à pouvoir changer. Cette chanson, c’est ça, un voyage où finalement tout est possible et où la promesse de changement est présente, mais à la fin de tout, qui veut changer? ».

« Je veux changer » a été produit et mixé par Daniel Lujan (bassiste pour Autobus), et sa composition a également impliqué Lujan, Adrián Mendoza et Luis Enrique Piccini.

Écoutez-le sur toutes les plateformes de streaming.