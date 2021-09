Autobots et Maximals entrent en collision dans New Transformers: Rise of the Beasts Logo

Steven Caple Jr., réalisateur du blockbuster de l’année prochaine, Transformers : L’Ascension des Bêtes, a lâché une photo plutôt sympa sur son compte Instagram. Le réalisateur a partagé une image d’un nouvel insigne fusionnant à la fois les logos Autobot et Maximal dans une sorte d’hybride soigné qui rend hommage aux insignes originaux. Le design, illustré ci-dessous, capture l’esprit des logos dans une belle ligne aux tons orange. L’image comporte une inscription qui se lit simplement « Nous arrivons ».

Le nouveau Transformateurs Le film se déroulera en 1994 et prévoit de présenter Maximals et Predacons pour la première fois sur grand écran. Les Maximals rejoindront les Autobots. De même, les Predacons rejoindront les Decepticons. Caple a déclaré publiquement à propos de la franchise « En tant que fan et en regardant tous les Transformateurs films, puis entrer dans Bourdon, j’aime la façon dont il est revenu en 87. Encore une fois, cela ajoute encore à la nostalgie et à quelque chose dont les gens se souviennent ou auxquels ils se connectent. Alors j’étais curieux, quand j’ai rencontré Lorenzo [di Bonaventura] et l’équipe, j’étais comme, d’où prenons-nous cette chose? Il était comme 1994, et j’étais comme, c’est une grande époque. Tu sais ce que je veux dire? Il a beaucoup de texture »

Les Maximales ont été introduites pour la première fois en Guerres des bêtesqui a commencé en septembre 1996. La série a servi de suite au dessin animé original et fait techniquement partie du canon de la génération 1. Les Predacons originaux ont été introduits pour la première fois dans la 3e saison des dessins animés originaux en tant qu’équipe de robots qui ont fusionné en un robot géant appelé Predaking. Alors qu’ils n’étaient qu’une équipe de Decepticons, la race des robots maléfiques a adopté le surnom de l’équipe lorsque les Autobots et les Decepticons ont subi la Grande Mise à niveau et sont devenus respectivement Maximals et Predacons. La grande mise à niveau a créé des corps plus petits et plus économes en carburant pour nos héros et méchants robots. Guerres des bêtes raconte les batailles entre les Maximals et les Predacons alors qu’ils se battent sur la Terre préhistorique après que leurs navires du futur aient été envoyés dans le passé à travers un trou de ver transdistorsion. Bien que le film puisse montrer l’arrivée des deux factions sur Terre dans le passé, comme indiqué ci-dessus, le film se déroulera principalement en 1994.

Le logo fusionné, bien que magnifique, n’est pas la première fois que des insignes sont fusionnés dans le monde de Transformers dans son ensemble. Lorsque la série a commencé, ses croisements avec GI Joe, les Decepticons et Cobra ont reçu un logo fusionné qui est venu représenter Cobracon.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur l’intrigue du film à ce stade, nous connaissons quelques membres de la distribution et quelques détails clairsemés sur le film entrelacés. Anthony Ramos a été choisi pour incarner Noah, décrit comme un ancien expert en électronique militaire. Rejoindre Ramos sera Dominique Fishback dans le rôle d’Elena, une chasseuse d’artefacts. De plus, plus tôt cette année, Ron Perlman a fait sensation lorsqu’il a été annoncé qu’il exprimerait le leader de Maximal Optimus Primal, un rôle qu’il a déjà joué dans Transformers : le pouvoir des Primes.

Bien sûr, pas vrai TransformateursLe film est complet sans la voix légendaire de Peter Cullen exprimant le leader héroïque d’Autobot, Optimus Prime. Maximals Rhinox, Airazor et Autobots Mirage, Bumblebee et Arcee seront également dans le film. Les Maximals et les Predacons ne seront pas les seuls robots du mélange, car il a été déclaré que les Terrorcons feraient également partie du film mettant en vedette Scourge et Nightbird. À l’heure actuelle, le film est prévu pour une sortie le 24 juin 2022.

