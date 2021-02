Auto Modellista et leurs carrières dans le cel shading

Un jeu vidéo en conduite cel shading? Nous jouons et nous nous souvenons du grand jeu vidéo Auto Modellista, Capcom sorti sur Gamecube et PS2.

Un autre des joyaux de la génération PlayStation 2, Gamecube et Xbox de Capcom. Dans cette génération, la société japonaise a pris des risques avec de nouveaux titres, avec des jeux qui avaient de grandes idées. Le succès est une autre chose, mais en termes de créativité, Capcom était vraiment cool. L’exemple que nous avons ici est Modelliste automatique, mais on peut aussi citer, et grâce à Clover Studios, certains jeux comme God Hand, PNE 03, Viewtiful Joe 1 et 2, Okami et Resident Evil 0 et 4

Auto Modellista est un jeu vidéo de conduite d’arcade qui fait appel à ses graphismes Cel Shading. Il a ses défauts, mais c’est un très bon jeu vidéo pour l’époque. Le problème est que, aussi amusant et amusant que cela puisse être, les bogues d’Auto Modellista peuvent un peu brouiller ce plaisir.

Par exemple, le jeu vidéo Capcom a éclaté. Cet effet assez ennuyeux signifie que dans un jeu vidéo de conduite, nous y jouons constamment parce que le scénario et les éléments qu’il contient apparaissent au fur et à mesure que nous avançons.

Cela signifie que nous n’avons pas certaines références lors du freinage, bien qu’une flèche sorte, ou que nous ne voyons pas les rivaux tant que nous ne les avons pas devant notre nez. À cela, nous devons ajouter les dents de scie du jeu. C’est quelque chose de très caractéristique des jeux Cel Shading de cette époque. Mais vous voyez, pour une raison quelconque, les jeux avec ce type de graphismes semblaient mieux sur Dreamcast, et la console SEGA était moins puissante que Gamecube et PlayStation 2.

Bref, Auto Modellista est un très bon jeu pour passer le temps. J’ai toujours tellement voulu pouvoir jouer à ce jeu et je le fais enfin. La chose la plus sûre est qu’il apporte plus de gameplays de ce jeu à la chaîne que nous avons sur YouTube.